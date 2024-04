El PSOE y la plaza de toros de Espartinas: ni festejos, ni obras para rehabilitarla

l Ayuntamiento de Espartinas no se ha comprometido, este jueves 11 de abril, a apoyar económicamente la rehabilitación de la plaza de toros de Espartinas. Su implicación con la reapertura del coso se ha reducido a ofrecer a través de un concurso a empresas privadas la rehabilitación y explotación de su plaza de toros con el fin de reabrirla y que vuelvan las corridas al espacio, que en la actualidad se encuentra en un deficiente estado. No obstante, el Consistorio no se hará cargo del costo económico que suponen la rehabilitación del coso.

Tras una reunión con la alcaldesa, Cristina Los Arcos, en la que han estado presentes el ganadero y presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, el maestro Juan Antonio Ruiz “Espartaco” y el matador de toros Borja Jiménez -estos dos últimos, toreros del municipio-, el Consistorio se ha mostrado “receptivo” a la petición de reabrir el coso, aunque no se ha comprometido en la parte económica para poner a punto el edificio.

En declaraciones a las puertas de Ayuntamiento de Espartinas tras la reunión, la alcaldesa ha expuesto que “la plaza de toros tiene una serie de deficiencias técnicas que hay que solventar”, pero “nosotros estamos trabajando desde el Ayuntamiento para que una empresa privada la rehabilite y la explote durante una serie de años, y cuando la plaza de toros esté en condiciones, y si esa empresa lo tiene oportuno, se utilice para dar toros, eventos culturales, deportivos…”.

El maestro Juan Antonio Ruiz“Espartaco” ha señalado a los medios que “solamente nos han explicado que se buscará esa empresa privada que se haga cargo de la situación de la plaza de toros y ojalá pronto podamos ver una corrida de Victorino y a Borja Jiménez, y que pueda haber en este pueblo lo que siempre ha tenido, una afición estupenda”, añadía el maestro

Victorino Martín, presidente de la Fundación Toro de Lidia, ha expuesto que “hay una voluntad grande de Borja por recuperar los toros en su pueblo; en la reunión, nos han explicado que el proceso de rehabilitación es costoso y que lo sacarán a concurso a la mayor brevedad posible, con el fin de que la plaza pueda ser utilizada para toros y para otros espectáculos”. Victorino ha explicado que, desde el Consistorio, “reconocen que es un pueblo taurino, y dentro de la Corporación hay aficionados al mundo del toro”.

Borja Jiménez se ha ofrecido durante la reunión, también, a lidiar seis toros en una gesta solidaria a beneficio de las entidades que estime el Ayuntamiento, y también con el trasfondo de que lo recaudado sirviese para reabrir una plaza de toros que ha sido un importante epicentro de la Fiesta en el Aljarafe sevillano. Pero esa propuesta no ha sido aceptada por el Ayuntamiento, cuyos planes del Ayuntamiento pasan por ofrecer la citada rehabilitación y explotación a empresas privadas en los próximos meses.

“Es fundamental que vuelva a haber toros en Espartinas, ya que siempre ha sido muy taurina. La familia del maestro Espartaco ha movido el nombre del pueblo por todo el mundo. La plaza necesita una inversión económica bastante elevada; a ver si entre todos podemos remar para que vuelvan los toros a la ciudad”, señalaba Borja Jiménez.