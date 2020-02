La plaza de Cáceres no se rehabilitará a corto plazo por "no ser prioritaria" para el Ayuntamiento

El portavoz del Gobierno de Cáceres, Andrés Licerán, ha descartado la opción de actuar a corto plazo en la reforma del tejado de la plaza de toros de la Era de los Mártires, por "no ser prioritaria para este equipo de gobierno", y aleja la posibilidad de celebrar festejos taurinos este año en la capital cacereña.

Licerán ha afirmado que "si no se arregla la plaza de toros, no se celebrarán festejos taurinos en la ciudad", porque no quieren "poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos", a la vez que ha asegurado que ninguna empresa se ha interesado en celebrar ninguna corrida de cara a San Jorge o la Feria de San Fernando.

Se ha expresado así por la reclamación de actuar en la rehabilitación de esta plaza de toros, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y con más de 170 años de historia, y que, según el PP, cuenta con un proyecto aprobado por el anterior ejecutivo de 360.000 euros.

"Cada equipo de gobierno tiene sus prioridades", ha subrayado Licerán, según el cual son conscientes de su "obligación" de proteger este espacio declarado BIC pero, ha indicado, con "el estado en el que el PP dejó los barrios de la ciudad preferimos que nuestra prioridad sea actuar en las barriadas antes que en una cubierta de una plaza de toros", ha matizado el portavoz en rueda de prensa.

Según Licerán, "si no hubieran efectuado dos bajadas consecutivas del IBI", ahora habría "más dinero para efectuar todo este tipo de reparaciones".

Respecto a la afirmación del PP acerca de que la anulación de los festejos taurinos es "otra consecuencia más del pacto del engaño a los cacereños", firmado por PSOE y Unidas Podemos, Licerán ha subrayado que "no hay un interés especial del Gobierno local" en que no haya festejos taurinos, "más allá de dar cumplimiento al acuerdo plenario".

Éste acuerdo, alcanzado por PSOE, Podemos y Ciudadanos en la pasada legislatura, contempla no conceder subvenciones a los festejos taurinos en la ciudad.