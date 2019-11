Pérez Mota: “Tenía que buscar mi identidad y volver convencido”

Dos años sin torear. Dos años sin vestirse de luces para intentar alejar fantasmas y alimentar el alma con sensaciones positivas para volver a ponerse un chispeante. Manuel Jesús Pérez Mota ha decidido volver a los ruedos en 2020.

Una decisión, la de dar un paso atrás que “surgió de la necesidad tras una reflexión. Delante de la cara de un animal y con la exigencia que conllevan las corridas de toros a la que me tenía que enfrentar, no me notaba pleno. El público se encontraba con una persona ausente”, reconoció el torero gaditano en El Albero.

Perez Mota confesó que “son baches personales, profesionales. Hay que tener inteligencia para darte cuenta que tienes que parar y reflexionar. Cuando uno vuelve a ese estado en el que es feliz y todo tiene un sentido, se decide volver”.

“Tenía que buscar mi identidad y volver convencido”, continuó reflexionando el diestro, “que vayan saliendo mis sentimientos y que quiero expresar delante de un toro y buscar una felicidad y una disciplinar que me puedan lleva al éxito.

“Nunca me rondó la idea de tirar la toalla”

Pese a esos dos años de ausencia voluntaria, Perez Mota confirmó que “nunca me rondó la idea de tirar la toalla. Sí me notaba que no estaba bien, que mi ser no se correspondía con mi cuerpo físico y que por ello necesitaba parar. Pero nunca pensé en dejar de torear. Cuando hay condiciones hay que aguantar hasta que surge la posibilidad de hacer la faena soñada. Esta es la mayor fuerza que me ha mantenido con ánimo”.

Pese a su regreso al toreo activo, el torero de El Bosque es consciente del panorama al que se enfrenta y a la situación real del escalafón actual. “La preparación y la mentalización siempre van encaminadas a lo más grande. Aspirar a torear en las grandes ferias y con las figuras. Por eso uno tiene que prepararse para torear cuarenta corridas al año, aún sabiendo la realidad que hay. Muchas veces pensamos más en cosas futuras sin ser conscientes del presente. Parece que tenemos que decir que tenemos quince corridas para alimentar nuestro ego. Pero las oportunidades tienes que ir una a una y eso es lo que quiero ir ganándome”.

Para esta nueva etapa, Pérez Mota ha elegido a Hipólito Sánchez como uno mentor, una decisión que explicaba así: “Siempre me ha gustado estar rodeado de profesionales que te ayuden a crecer como torero y como persona. Sé que la oportunidad va a llegar y quiero volver a ilusionar a los aficionados”, finalizó.