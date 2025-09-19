COPE
4ª FERIA DE SEPTIEMBRE

Perera, Ureña y Luque salen a hombros en la corrida del 1.200 aniversario de Murcia

La terna abre la puerta grande del coso de La Condomina  en un festejo en el que se han cortado un total de nueve orejas.

La faena de Perera a su primero ha quedado a medio gas al acusar el toro su falta de fuerzas, pero el diestro se ha desquitado en el cuarto en una lidia de mucha entrega y verdad y en la que ha alternado tandas por uno y otro pitón que han salido limpias y templadas.

Ureña ha estado en sazón ante sus dos oponentes, ante los que se ha pegado el arrimón en sendas faenas en las que ha habido toreo del bueno y mucho valor en la ejecución de muletazos largos y templados y naturales, y que ha rematado con dos grandes estocadas.

Lo mejor de Luque ha estado en el que ha cerrado plaza, del que ha sabido aprovechar su bravura y nobleza a base de muletazos y naturales, con cambios de mano y adornos de gran belleza, en una faena de sentimiento y de gran transmisión a los tendidos.

