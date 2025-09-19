Perera, Ureña y Luque salen a hombros en la corrida del 1.200 aniversario de Murcia

La faena de Perera a su primero ha quedado a medio gas al acusar el toro su falta de fuerzas, pero el diestro se ha desquitado en el cuarto en una lidia de mucha entrega y verdad y en la que ha alternado tandas por uno y otro pitón que han salido limpias y templadas.

Ureña ha estado en sazón ante sus dos oponentes, ante los que se ha pegado el arrimón en sendas faenas en las que ha habido toreo del bueno y mucho valor en la ejecución de muletazos largos y templados y naturales, y que ha rematado con dos grandes estocadas.

Lo mejor de Luque ha estado en el que ha cerrado plaza, del que ha sabido aprovechar su bravura y nobleza a base de muletazos y naturales, con cambios de mano y adornos de gran belleza, en una faena de sentimiento y de gran transmisión a los tendidos.