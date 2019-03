Padilla: “Nunca he entendido la vida sin la presencia cercana de Dios”

“Están siendo de los días más bonitos y especiales de mi vida”, así define Juan José Padilla su estancia en el Vaticano. El torero de Jerez de la Frontera está estos días en Roma, donde este miércoles pudo asistir a la Audiencia General que celebra el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro.

Allí pudo saludar junto a su familia al Santo Padre. “He podido conocerle después una vida entregada al toro. Siempre me he sentido iluminado por Dios y he podido transmitírselo al Papa Francisco. Le dije que estoy muy agradecido a Dios por lo recibido y por haberme dado la familia que tengo. El Papa estuvo muy cariñoso con todos nosotros”.

El Ciclón de Jerez, como se le conoce en los ambientes taurinos, explica a COPE.es que “nunca he entendido la vida sin la presencia cercana del Altísimo. Ni en los momentos más difíciles que he pasado. He luchado mucho y eso me ha hecho aumentar mi fe en el Señor en esos momentos complicados. Pero ese sufrimiento es también parte de la gloria”.

Una fe en Dios que Padilla recibió de sus padres y que él está ahora transmitiendo a sus dos hijos. “Vengo de una familia muy amplia que ha tenido mucha fe en Dios. He vivido en el seno de una familia que ha vivido con alegría su fe católica. Y yo se lo he podido transmitir a mis hijos como mis padres hicieron conmigo”

“Doy gracias a Dios por tener una familia tan unida y tan fortalecida en la fe”

El torero jerezano también explica esa íntima relación que tienen los toreros con Dios, sobre todo en los momentos previos a hacer el paseíllo en una plaza de toros, ya que “el mundo del toro también te enseña los valores de la religión y de la entrega a Dios. Los toreros estamos solos en el ruedo, pero con la confianza de estar protegidos por Dios”.

Padilla también reconoce que él ha sido más de dar gracias a Dios que de pedirle cosas. “No puedo pedir más de lo que me ha dado. Estoy convencido de que he conseguido mucho más de lo que jamás hubiese podido imaginar en mi profesión, por ello estoy muy agradecido a Dios”.

La temporada taurina en España ha comenzado y Juan José Padilla la está viviendo de una manera diferente. El pasado mes de octubre se despidió de los ruedos en la plaza de toros de Zaragoza, el mismo coso donde perdió un ojo en el año 2011 tras una gravísima cogida. El diestro reconoce que verse fuera de los principales carteles “no está siendo fácil para una persona que ha pasado 36 años dedicados al toro. Eso marca mucho. Esa responsabilidad de entrenar, de triunfar en el ruedo… y ahora no tengo eso. Pero ahora todo mi tiempo lo dedico a mi familia, que es la que llena mi vida”, concluye el torero.