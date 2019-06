Paco Ureña: “Tengo una conexión especial con la afición de Madrid”

Aún convaleciente de fractura sufrida el pasado sábado, Paco Ureña atendía esta semana la llamada de El Albero y confirmaba que se encontraba “tratándo la costilla para poder recuperarme cuanto antes”. Sobre si podrá reaparecer este domingo en Alicante, el murciano confirmaba que “por mí y por intentarlo, no va a quedar”.

Ureña se mostraba “muy tranquilo” tras conquistar su primera Puerta Grande en Las Ventas. “No era una cosa que me obsesionase. Mi obsesión es llevar gente a la plaza y hacer que disfruten. Como durante estos años lo he conseguido, esta puerta grande me ha traído una pequeña satisfacción personal y estar contento. Pero mi objetivo llevo ya varios años cumpliéndolo”, continúo relatando el diestro.

Sobre su relacíon con la plaza de toros de Las Ventas y su público, el torero de Lorca cree que “para ser torero de Madrid hay que hacer muchos más méritos de los que yo he hecho hasta ahora. Sí es cierto que hay una conexión especial. Y es mutua, porque al igual que ellos me dan y exigen, yo he podido devolverles lo que ellos me exigen”.

Pero terminó reconociendo que “Madrid es mi plaza, ahora sí puedo decir que he vivido todo. Fracasos, triunfos, cornadas... me quedaba la Puerta Grande y ya la he conseguido”

“Madrid es una plaza muy transparente y abajo se escucha y se ve todo”

Ureña también habló en COPE sobre sus limitaciones físicas permantentes y sobre la fractura de costilla que sufrió la tarde del triunfo en Madrid. “Durante toda mi vida he intentado no quejarme, no dar pena. Lo mío es torear con el alma y el corazón. Y si he tenido algún dolor me lo he guardado. Ahora mismo tengo una limitación, pero nadie se emociona porque tenga un ojo menos, si no por cómo toreo. Lo que hice el sábado fue entregarme al toro y logré que todo saliese bonito más allá de los dolores que tenía por la fractura”.

El diestro murciano rememoró sus años como alumno de la Escuela de Tauromaquia de Madrid y sus paseos desde el barrio de Tetuan hasta Las Ventas para contemplarla y soñar con tardes de triunfos. “Son los recuerdos más hondos que tengo. Ha sido un deseo tan perseguido... no solo salir a hombros, si no tener el privilegio de torear en Madrid y hacer una faena que emocione a la gente. Te sientes recompensado por la vida”

Los destinatarios de esta Puerta Grande los tiene claro, “mi familia, mi mujer, la gente que ha estado a mi lado de forma incondicional, quien no me ha fallado en los momentos difíciles. Detrás de mí siempre ha habido grandes personas que me han permitido llegar hasta aquí”.

Sobre su ausencia en Pamplona el próximo mes de julio, Ureña explicó que “ya llevo varios años en las ferias, con triunfos. He cortado orejas en Sevilla, ha salido a hombros en Bilbao, en Pamplona... Yo no estoy en Pamplona porque las circunstancias de contratación no eran acorde a mi actual estatus. Creía que debería mejorar en cuanto a ganaderías, que es primordial, y he decidido no ir. Si no tengo unas condiciones mínimas para expresarme, tengo el derecho de elegir dónde y cuándo torear”, concluyó.