Paco Ureña sale a hombros en un nuevo naufragio de desafío ganadero

Segundo desafío ganadero consecutivo en Albacete y nuevo fracaso. Porque los toros lidiados fueron tan desiguales en sus presencias como de un juego tan pobre que no gustó a nadie. Únicamente ese ejemplar de Domingo Hernández dio opciones claras. El resto, anduvo entre el suspenso y suspenso muy bajo. Ureña cortó dos orejas muy discutibles en labor de mucha entrega. Morante tuvo un lote a la contra. Imposible el primero y muy venido abajo el segundo. Téllez se llevó una oreja más por la propuesta que por lo visto, que fue irregular. Y con petición mínima. El palco, con Genoveva Armero, sigue con un criterio o listón muy amable.

Vayamos con el triunfador de la tarde. “Amante” de Domingo Hernández ,un ejemplar muy terciado, pasó de puntillas por el capote de Paco y luego fue al caballo como el que va a cuñar un documento. Lo mejor vino en un quite por gaoneras rematado con media abelmontada. Tras unas banderillas con alguna apretura por parte de los banderilleros, Ureña brindó al público y comenzó a pies juntos en el centro del ruedo, dando dos naturales por bajo soberbios, rematando con uno de pecho algo forzado. Una serie irregular al natural, alternando naturales limpios con otros ayudados y algo despegado en cuanto a la colocación. En la diestra, el toro metía la cara con decisión y entrega, respondiendo aunque las series fueron algo cortas. Bajó la intensidad de la faena progresivamente al torearlo en la pala del pitón y ya en circulares. Faena inconexa en dientes de sierra. Mató de estocada recibiendo atravesada y delantera. Y dos orejas facilonas. Una del público y otra de la presidenta Genoveva Armero. El listón de su criterio le persigue. Otra vez.

Vídeo

“Pitanoches” de Samuel Flores salió como quinto y manseó en la primera vara, saliendo suelto para entrar a una segunda donde empujó con la cara muy alta. La tercera fue entrar y salir. Como dar los buenos días en el ascensor. Se pareó con suficiencia y Ureña se fajó con el toro en un trasteo que iba extrayendo los pases con bomba hidráulica en una suerte de embestidas informales y por momentos descompuestas por el pitón derecho. Al natural, en un planteamiento donde siempre buscaba el cruce, apenas logró medios pases debido a la embestida desfondada del “samuel”. Terminó a derechas con un arrimón final que dejó todo como estaba. Pinchazo y estocada caída, y se quedó como estaba.

Y la polémica llegó con Morante. “Pernachiquillo” de Isabel López Flores remataba por alto cada propuesta de verónica de Morante. Golpeó al estribo sin clase en una vara sin historia y luego marcando un puyazo. El toro hizo muchas cosas, y ninguna buena. Y en las banderillas, se dolió y daba derrotes por doquier. Manso de libro. Que devino en manso pregonado en la muleta. Salió con el estoque y dejó una media baja y atravesada. Todo esto duró poco más de dos minutos. Si el desafío consistía en tardar poco en las faenas, José Antonio hizo un gran tiempo en la contrarreloj.

“Mediodía”, de Garcigrande no salió como cuarto de primeras. Salió el sobrero con el número 8. Tras mucha duda y estupefacción, volvió a corrales. Esta imagen no es de recibo para una plaza como Albacete. Puede haber fallos, pero en Albacete duelen y cantan mucho más. Ahora sí, salió el correspondiente. Y tras no asentarse nunca el de la Puebla, con capotazos a diestro y siniestro, dejó verónica y media de perfecta ejecución. Tras un puyazo de trámite y un refilonazo en terrenos del siete en el otro picador, hubo prisas en banderillas para dar paso a una faena breve donde sólo hubo algún retoque de pincel entre un mar de descaste. Pinchazo hondo en la rectitud y terminó con el toro. Fue todo como un “Recoge los tratos, que nos vamos ya”.

Y sobre Ángel, “Maniatado” de Garcigrande colaboró para que el manchego dejase alguna verónica estimable. En el peto, nada que apuntar: puyazo trastero sin emplearse ni cumplir. Poquito en los palos y tras un quite por Chicuelo, Téllez empezó por bajo la labor para intentar enhebrar la aguja. El hilo no entraba por mucha saliva que se le pusiese. Toro bajísimo de casta, poder y de todo. Fue como poner al arquitecto a retirar cascotes. Alargó sin mucho sentido, llegando a marear la perdiz sin necesidad. Pinchazo sin soltar y estocada con habilidad dieron por terminado el primer acto.

Y ya en el final, “Pintanoches” de Samuel Flores, apenas mejoró a sus hermanos, un poquito nada más. En capa y puya faltó mucho empuje. En los palos, nada especial apuntó. Ángel planteó una faena metiendo riñones y toreando con la cintura, aunque en ocasiones despegado. De nuevo, la ausencia de casta marcó todo en clave de resta, a excepción de una serie corta pero intensa a derechas que fue lo mas lucido y lúcido. El de Flores se desentendía entre pase y pase, incluso mirando al tendido, y quizás faltó un mayor mando en lugar de acompañamiento en la muleta de Téllez. Tras ir a por la espada, fue prendido espectacularmente por el astado, en unos segundos de mucha tensión. Se levantó con la cara llena de sangre del toro y dejó un pinchazo y acero muy bajo. La petición fue tan poco unánime y decidida como la contundencia del trofeo: limitado y que se olvidará pronto.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, miércoles 14 de septiembre de 2022. 7ªde Feria. Tres cuartos de entrada

Toros en desafío ganadero: Isabel López Flores (1º), Domingo Hernández (2º), Garcigrande (3º y 4º), Samuel Flores (5º y 6º). Desigualmente presentados y algunos justos, La mayoría fueron mansos y descastados, a excepción del segundo, con más opciones en la muleta.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Morante de la Puebla, pitos y división

Paco Ureña, dos orejas y ovación tras aviso

Ángel Téllez, palmas tras aviso y oreja tras dos avisos.