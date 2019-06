Paco Ureña homenajea a Dámaso González en el pregón de la Feria de Hogueras 2019

Pistoletazo de lujo que ha tenido este ciclo que comenzará mañana tarde con la primera clase práctica con entrada gratuita. El público asistió en masa para disfrutar de las palabras de Paco Ureña en un acto que estuvo amenizado por la Banda Sinfónica Municipal de Alicante. Acompañaron al torero el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, la concejala, Dña. Mari Carmen de España, y el gerente de la plaza, Nacho Lloret. Estaban presentes otros compañeros de profesión como El Soro y Javier Vázquez.

Estas Hogueras son un homenaje al maestro Dámaso González en el 50 Aniversario de su alternativa en esta plaza y las palabras más emotivas del pregonero fueron dedicadas al maestro albaceteño: "El maestro Dámaso es muy culpable de la filosofía de mi vida, de mi toreo e incluso de mi forma de afrontar las adversidades. Además, y como la vida da tantas sorpresas, el mayor premio de mi vida personal me lo ha dado él, por ponerme en el camino a la mujer de mi vida y además entrar a formar parte de su familia".

Paco Ureña hizo un repaso a sus tardes en esta plaza y habló del significado de estas fiestas llevándolo a sus propias vivencias personales: "La Feria de Hogueras que se enmarca dentro de las Fiestas de San Juan se simboliza con el fuego de las Hogueras, el fuego no como destructor sino como elemento purificador, símbolo del renacer, quizás de diferente forma. Este año me siento especialmente identificado con esto. Hace apenas unos meses ni me imaginaba que iba a volver a torear y la vida me da la oportunidad de estar aquí, de volver con la experiencia de haber vivido, de haber sufrido y de sobreponerse a las duras pruebas del toro y de la vida".

Quiso también el alcalde, D. Luis Barcala, hacer una defensa a los valores de la tauromaquia y ratificó la apuesta y el apoyo del Ayuntamiento a la escuela y museo taurino: "Cada faena es como la vida, por eso la tauromaquia es seña de identidad de los españoles y por eso estamos aquí. Alicante es taurina y en Alicante gustan los toros. Para ello hay que apostar y apostamos por el futuro con la escuela taurina. Este Ayuntamiento va a aumentar el presupuesto para la escuela de esta ciudad, es la mejor forma de apostar por el futuro. El museo taurino es el museo más visitado de la ciudad de Alicante y también apostaremos por su mejora".