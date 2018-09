Pablo Aguado: “Nunca he bajado la guardia y estoy preparado para la confirmación”

“Me cogió un poco de sorpresa, pero uno nunca ha bajado la guardia y estoy preparado para ello”, fueron las primeras palabras de Pablo Aguado en El Albero a la pregunta de cómo le cogió la noticia de la sustitución en Las Ventas este viernes.

“Todos los compañeros me dan la enhorabuena porque así paso menos días de trago. Aún así, la sorpresa fue grande”, continuó explicando el sevillano.

Una sustitución que conlleva su confirmación en Las Ventas un año después de su alternativa ahora hace un año en la Feria de San Miguel de Sevilla. Aguado reconocía que “la responsabilidad es muy grande porque es un cartelazo con dos pedazos de toreros muy queridos en Madrid y con una ganadería muy brava. La responsabilidad es grande pero hay que intentar afrontarlo con tranquilidad”.

Pese a la sorpresa inicial la preparación para afrontar un compromiso así está ahí: “Uno tiene que ser torero todos los días del año. Este año ha estado marcado por la incertidumbre de que siempre estaba ahí en las quinielas para las sustituciones. Y eso hace que me haya preparado más duro porque nunca sabía cuándo y dónde iba a torear”.

“Madrid es la que te da todo y más en los tiempos que corren. Si no hay un triunfo gordo en Madrid las cosas se ponen complicadas”.

La temporada del torero hispalense ha estado marcada por la oreja que conquistó en la Feria de Abril ante un toro de Torrestrella y el nivel de toreo que tuvo aquella actuación. Sin embargo, esa buena imagen y esa oreja no trajo consigo contratos. “Cuando pasó lo de Sevilla pensábamos que en alguna feria íbamos a estar. Me gané el crédito del aficionado pero las cosas están así. Si una oreja no valió, hay que trabajar para cortar dos y que sí valga”, concluyó Aguado.