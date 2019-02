Oreja para Saldívar y Flores en el cierre de la Temporada Grande en La México

Ante su primero, el confirmante Michelito Lagravé se inutilizó ante el caballo. Demoró mucho en ser regresado a los corrales. El sustituto de Cieneguilla era muy flojo de manos y no se prestó para el torero de Michelito. Él, a su vez estuvo muy ligero de pies ante su toro de confirmación. Pasó inadvertido. Escuchó un aviso y se despidió entre división.

Con su segundo estuvo a merced del toro por lo que decidió regalar uno más de San Mateo donde se vio entre altibajos y lo único que demostró es que no está para este tipo de menesteres. Se despidió entre división. Regaló uno de San Mateo que le exigió y no transcendió.

El de Teocaltiche Arturo Saldivar, pegó un extraordinario quite de gaoneras ante su primero que llegó a los tendidos. Desde un inicio supo dejar crudo a su toro y aguantó las fieras embestidas con la muleta. Logró una meritoria faena. Mató de entera efectiva en buen sitio y posteriormente rodó en la cara del toro, afortunadamente sin ser herido. Cortó una merecida oreja que paseó con gallardía y orgullo.

Su segundo, un toro con poca emotividad mas no peligroso, estuvo más a merced de un toro que no servía para lucir el toreo a pie. Pasó algunas fatigas con el estoque y fue feamente levantado recibiendo un fuerte golpe en la frente. Escuchó dos avisos y se retiro en silencio. Regaló inútilmente un toro que no sirvió.

El tlaxcalteca Sergio Flores, dirigió muy bien la lidia de su primero y con la muleta logró aguantar las fieras embestidas de su toro, lástima que duró sólo un par de tandas. Se le puso por delante y no le dejó desarrollar más su lidia. Efectivo con el acero y se retiro entre aplausos.

Sergio Flores cortó también un trofeo y se alzó con la Oreja de Oro. EFE

Ante su segundo, le pudo a un bravo complicado al que logró imponerse, dándole su aire y tiempo. Dejó los pies quietos y supo salir del problema sin despeinarse. Le sacó el mejor partido que tuvo. Mató de buena estocada y el toro vendió cara su muerte. Fue suficiente para cortar una cortar una oreja. Ante su segundo sorteó un toro con bravura y supo ponerse por delante de él. La gente la tuvo a su favor que le hizo ganar la oreja de oro.

Cierra a todo vapor la temporada. Un indulto en la inauguración y dos extraordinarias tardes de Aniversario. Ganado en general bien presentado y muchos toros funcionaron. Esta temporada cerró fuerte la empresa. Enhorabuena.

FICHA DEL FESTEJO

Ciudad de México (México), domingo 10 de febrero de 2019. Corrida de la Oreja de Oro. Un quinto de plaza.

Cuatro de Cieneguilla del encaste Domecq (1°bis, 3°,4° y 6°); tres más de Arturo Gilio del encaste Parladé. (2°, 5°, 7°); y uno más de San Mateo (8º), desiguales de presentación y juego. Destacó el 6º, encastado y premiado con el arrastre lento.

Arturo Saldívar, oreja, silencio tras dos avisos y silencio.

Sergio Flores, palmas y oreja.

Michelito Lagravere, que confirmaba, división tras aviso, silencio y división.