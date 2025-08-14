Ondara y Algemesí decidirán los finalistas del Circuito Valenciano de Novilladas 2025

La plaza de toros de Villena volverá a acoger la final del Circuito Valenciano de Novilladas

El Circuito Valenciano de Novilladas 2025 ya tiene definidos los carteles de sus dos semifinales, que se celebrarán el 6 de septiembre en Ondara (Alicante) y el 20 de septiembre en Algemesí (Valencia). Tras el último festejo clasificatorio disputado en Vinaròs, la lista de aspirantes al título ha quedado integrada por Simón Andreu, Santiago Esplá, Juan Alberto Torrijos, Nacho Torrejón, Mario Vilau y Kevin Alcolado.

La Liga Nacional de Novilladas, impulsada por la Fundación Toro de Lidia con el respaldo de distintas administraciones públicas, se ha consolidado como el mayor proyecto de apoyo a la base de la tauromaquia en España.

Desde su creación en 2021, ha desarrollado 22 circuitos en todo el país, con 158 novilladas con picadores, 124 novilleros y 142 ganaderías participantes. Actualmente, Andalucía, Castilla y León, Madrid, Extremadura y la Comunidad Valenciana cuentan con su propio certamen.

Las semifinales del Circuito Valenciano presentan el siguiente orden:

Ondara (06/09) .- Novillos de Aida Jovani para Kevin Alcolado, Simón Andreu y Juan Alberto Torrijos.

Algemesí (20/09) .- Novillos de Osborne para Santiago Esplá, Nacho Torrejón y Mario Vilau.

La final se disputará en Villena, con novillos de Daniel Ramos, y la torearán el ganador de cada semifinal y el segundo mejor clasificado en la general.