El novillero Primitivo López se recupera de una grave cornada en el ojo

Julio César Sánchez

Hablar con un torero es hacerlo con una persona especial, porque no es fácil entender que un joven de 22 años, Primitivo López, diga que está "más motivado que nunca" por entrenar y torear después de sufrir un espeluznante percance en el ojo durante una novillada sin picadores celebrada el sábado pasado.

Fue en la localidad ciudarrealeña de Fuencaliente, después de cuajar a su segundo eral de Chamaco cuando el novillero sevillano entró matar, recibiendo un pitonazo del novillo en la cara que le afectó al ojo derecho, y cuyo parte médico redactado en el Hospital Universitario de Ciudad Real reflejaba numerosas fracturas.

"Fractura con minuta que afecta a la pared anterior del seno maxilar derecho con desplazamiento interno de fragmento óseo; fractura de las paredes medial y lateral del seno maxilar derecho; fractura de las paredes medial y lateral del seno maxilar izquierdo; fractura con minuta de las láminas papi etmoidales de las paredes mediales de ambas órbitas; fractura de la pared inferior de la órbita derecha; fractura del tabique nasal; fractura de los huesos propios..."

Es decir, un fortísimo traumatismo facial cuyas principales consecuencias fueron un intenso derrame, y la pérdida de los párpados superior e inferior del ojo derecho. Sin embargo, de manera casi milagrosa y, de nuevo difícilmente comprensible, el pitonazo no causó destrozos irreparables en el globo ocular ni afectará, previsiblemente, la visión de Primitivo una vez éste se ponga en manos del doctor García Perla este lunes.

"Después de todo -declara el novillero a EFE- estoy contento. No ha sido una semana fácil, porque la cogida se produjo hace hoy siete días, y todavía no me han podido operar por una serie de problemas administrativos. Pero ya estoy en Sevilla, donde llegué ayer viernes por la tarde, y la previsión es que el Doctor García Perla me opere el lunes".

En contra de lo que alguien pudiera pensar, lejos de dejar a un lado su sueño de conseguir llegar a figura del toreo, la idea que martillea constantemente el pensamiento del incipiente torero es torear.

"Estoy loco por coger una muleta -reconoce Primitivo López- y un capote. Estoy tremendamente agradecido al toreo por las muchísimas muestras de afecto que estoy recibiendo. Siendo un simple novillero sin picadores, el que me estén llamando figurones del toreo a los que admiro profundamente, y se estén preocupando por mí me llena de emoción e ilusión"

No quiero dar pena a nadie -continúa el de Cañada del Rosal, aunque entrene en Aznalcázar con matadores como El Cid, Gonzalo Caballero o el banderillero Curro Robles-, porque lo que me ha pasado, dentro de lo que podría haber ocurrido, ha sido un milagro", confiesa.

Y concluye: "Yo lo que quiero es tener la oportunidad de conseguir mi sueño, que es ser figura del toreo, y esta experiencia, aunque sea traumática, me va a alimentar para seguir luchando, porque, de verdad, lo que más quiero en este momento, es volver a torear. Porque estoy convencido de que quiero ser figura del toreo. Y voy a conseguirlo.".