Nace Toroflix, una nueva plataforma para acercarse al mundo del toro

El mes de julio ha comenzado con el lanzamiento internacional de la plataforma de televisión online a la carta dedicada cien por cien al mundo taurino, Toroflix, con producciones exclusivas y retransmisiones en directo para que los aficionados puedan disfrutar de un amplio catálogo de contenido desde un solo lugar. Toroflix quiere poner en valor la tauromaquia proporcionándole un hueco en el sector audiovisual, del que hasta ahora carecía.

Eventos y festejos en primicia, programas de entretenimiento como ‘Cuéntame tu Verdad’, en el que Cristina Sánchez entrevistará a personas influyentes del toreo como Espartaco, certámenes, reportajes, entrevistas, documentales o faenas históricas de México o España forman parte de la amplia oferta que los usuarios pueden ver bajo demanda desde la plataforma de vídeo en streaming, la cual funciona mediante suscripción mensual o anual sin permanencia.

Los primeros suscriptores podrán beneficiarse de una promoción de lanzamiento. En cuanto a la suscripción, una misma cuenta se podrá ver desde tres dispositivos diferentes, aunque no de forma simultánea. Si algo caracteriza el manejo de la plataforma es que es muy intuitiva. Para registrarse es suficiente con elegir un plan (mensual o anual), crear la cuenta y realizar el pago. El contenido se puede ver mediante ordenador, tablet, teléfono móvil o Android TV y se puede acceder a través de www.toroflix.es y las apps creadas para la plataforma, disponibles para descargar en Play Store y App Store. De esta manera se persigue la comodidad del espectador, para que pueda disfrutar del contenido desde donde quiera y cuando quiera.

¡Abierta la puerta grande del entretenimiento taurino !�� ¡Ya podéis empezar disfrutar de Toroflix desde cualquier parte del mundo �� a través de vuestro Smartphone, tableta u ordenador! ��

�� https://t.co/ub0HNyh6D7 ��

¿Preparados para entrar en el ruedo del entretenimiento? �� pic.twitter.com/FR0t2WS38M — toroflix (@toroflixES) July 1, 2020

El rejoneador Diego Ventura se siente orgulloso de estar en el equipo de Toroflix. “Para mí es muy importante formar parte de Toroflix ya que la plataforma llega a un punto desconocido hasta ahora. Me siento muy orgulloso porque todo el contenido está muy cuidado, es de calidad, se está haciendo con grandes profesionales, cámaras espectaculares, y mucho gusto. Pero, sobre todo, me entusiasma ser parte de este proyecto porque se va a ver la realidad de la tauromaquia, en Toroflix no escondemos nada, todo sale tal y como es, y la dificultad que esto conlleva”.

Toroflix nace con la intención de acercar la tauromaquia a todos los hogares para extender y visibilizar este arte mostrando una visión diferente del mundo de toreo gracias a su contenido exclusivo, con el que se puede conocer todo el trabajo que no se ve y el lado más humano de todas las personas que se dedican a este sector.

Andrés Romero, otro de los precursores de esta iniciativa, asegura que una de las intenciones es “llegar al no aficionado, crear afición desde este punto de vista novedoso, ofreciendo programas, documentales, corridas, mano a mano de diferentes puntos de la tauromaquia. Dar a conocer el campo, a los toreros desde su persona, la preparación de un tentadero de machos en el campo que te puede salvar la vida, toreo de a pie, preparación de caballo de rejoneo, certámenes de jóvenes promesas del rejoneo y de a pie o faenas históricas de México, de España, y de todos sitios”.

A nivel audiovisual Toroflix destaca por la calidad del contenido, realizado por profesionales con amplia experiencia en el sector y con un equipo técnico de calidad. Un grupo multidisciplinar y muchas horas de grabación hacen posible que mes a mes el contenido de la plataforma se vaya actualizando con nueva oferta. A través de los vídeos exclusivos de la plataforma se transmite a la perfección la esencia de la tauromaquia para que el espectador sienta que está viviendo esta disciplina de la forma más parecida a estar en vivo y en directo.