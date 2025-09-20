Morenito de Aranda firma una encerrona de seis orejas en Talavera de la Reina

Morenito de Aranda ha protagonizado este sábado en la plaza de toros de La Caprichosa de Talavera de la Reina una encerrona con toros de Peñajara en la que ha cortado un total de seis orejas, en una tarde marcada por la entrega, la variedad de su tauromaquia y también por los problemas físicos que sufrió al final del festejo, según informa mundotoro.com. El diestro burgalés, que celebraba el vigésimo aniversario de su alternativa, fue sacado en hombros junto al propietario del coso y ganadero, Antonio Rubio.

El momento más destacado de la tarde llegó con el quinto toro, ‘Cigarrero’ nº26, un ejemplar encastado de Peñajara que recibió la vuelta al ruedo en el arrastre. Morenito firmó con él una faena de gran poder y estética, brindada a Tomás Rufo, en la que el público llegó a pedir el indulto. Finalmente, el presidente no concedió la gracia, y el torero sumó dos orejas tras una estocada. La comunión entre el diestro y el astado fue lo más recordado de una tarde en la que el torero mostró capacidad lidiadora, entrega y personalidad, llegando incluso a poner banderillas.

En el sexto, un toro serio y exigente, Morenito acusó calambres y molestias en los gemelos que le obligaron a sobreponerse para entrar a matar. Con evidente cojera, dejó la mejor estocada de la tarde, lo que le valió otras dos orejas. En el tercero, colorado y ovacionado de salida, logró una faena vertical y de gran ajuste, premiada con un trofeo. El cuarto, de embestida más brusca, lo llevó al natural con largura y hondura, aunque la espada redujo el premio a una ovación. En el segundo, que se lesionó durante el tercio de banderillas, apenas pudo dejar detalles y abreviar, y en el primero se lució con la portagayola de salida y un quite por chicuelinas, logrando una oreja tras una faena breve por la flojedad del animal.