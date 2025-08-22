Morenito de Aranda y su encerrona en Talavera: “Es la guinda a mis veinte años de alternativa”

Presentación de la encerrona de Morenito de Aranda en Talavera de la Reina

La plaza de toros de Talavera de la Reina fue el escenario elegido para dar oficialidad a la apuesta de Morenito de Aranda, que lidiará en solitario seis toros de Peñajara el próximo sábado 20 de septiembre. El acto contó con la presencia del propio torero, del ganadero y empresario Antonio Rubio, así como de autoridades locales, provinciales y nacionales, ante un público de centenares de aficionados.

El torero burgalés afronta así su segunda encerrona de la temporada, un reto que coincide con la celebración de sus 20 años de alternativa y que, en sus propias palabras, supone “un punto de inflexión en mi carrera y un compromiso con mi afición”.

Durante la presentación se descubrió también el cartel anunciador, una obra que refleja el clasicismo y la personalidad de Morenito, con un diseño que mezcla modernidad e intimismo.

El acontecimiento se enmarca dentro de un año especialmente significativo para el diestro, que vive una etapa de plena madurez y que busca rubricar con esta cita uno de los momentos más destacados de su trayectoria.