Morante de la Puebla acelera su recuperación y ya planea su vuelta a los ruedos

Buenas noticias sobre el estado de salud de Morante de la Puebla. El diestro cigarrero evoluciona favorablemente de la grave cornada que sufrió el pasado 20 de abril en La Maestranza y ya piensa en su reaparición. Según ha adelantado el periodista Jesús Bayort en Canal Sur, en declaraciones recogidas por mundotoro.com, el torero "quiere volver a entrenar la semana que viene". Esta información proviene de un mensaje enviado por el propio apoderado del diestro.

La evolución del torero ha sido calificada como muy buena, lo que le ha permitido solicitar el alta voluntaria en el hospital Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde se encontraba ingresado. Actualmente, Morante se encuentra descansando y recuperándose en la nueva finca que ha adquirido recientemente en Bollullos del Condado.

El calendario no se detiene

Con la intención de acortar los plazos de recuperación, el diestro de La Puebla del Río no descarta, por el momento, ninguna de las fechas más próximas de su calendario. Sus siguientes compromisos están fijados para el 10 de mayo en Valladolid, el 15 y 16 en Jerez y en Nimes, y el 23 de mayo, aunque su participación dependerá de su evolución final.

Una cornada de pronóstico muy grave

El percance que ha mantenido a Morante de la Puebla alejado de los ruedos tuvo lugar el pasado 20 de abril en la plaza de toros de La Maestranza. El parte médico describió una "herida por asta de toro en margen anal posterior con una trayectoria de unos 10 centímetros", que le lesionó parcialmente la musculatura esfinteriana anal y le provocó una "perforación de la cara posterior del recto de 1,5 centímetros".