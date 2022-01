Morante se desvincula del encierro de La Puebla y critica al alcalde

El matador de toros Morante de la Puebla se ha desvinculado por completo de la organización del ya tradicional encierro y novillada promocional que se organiza en La Puebla del Río en torno a las fiestas de San Sebastián, una actividad que había dejado de celebrarse en 2021 por la expansión del covid-19.



El torero ha emitido un comunicado criticando la actitud del alcalde cigarrero, Manuel Bejarano (PSOE), después de que el Ayuntamiento haya anunciado este martes la reanudación de dicho encierro, la novillada vespertina y todo el programa festivo que los rodea en una fecha inusual -la del 26 de febrero-, lejos de sus fechas tradicionales.



“Quiero dejar claro que yo no tengo nada que ver con esta decisión”, advierte el diestro de La Puebla en un comunicado hecho público a través del perfil de una red social de su hombre de confianza, el portugués Pedro Marques, precisando que atendiendo a “la situación sanitaria adversa” había mostrado su negativa a celebrar el encierro de las fiestas de San Sebastián en sus fechas tradicionales, el sábado 22 de enero.



El diestro explica en el mismo comunicado que así se lo hizo saber al alcalde, que apoyó su decisión y incluso algunos medios especializados llegaron a publicar que el encierro había quedado suspendido aunque el ayuntamiento nunca llegó a confirmar ni desmentir este extremo.



“De ahí en adelante no se me ha comentado nada más de la organización, del aplazamiento ni de nada” prosigue la misiva de Morante que declina hacerse cargo de la organización, al menos por este año, “debido a la falta de decoro del Ayuntamiento de mi pueblo hacia mi persona”.



El propio matador había anunciado antes de Navidad que en esta ocasión, después del paréntesis de 2021, pensaba doblar la jornada festiva celebrando dos encierros matinales con sus correspondientes novilladas de promoción vespertinas.



Sin embargo, el torero ha confirmado su desvinculación absoluta con una iniciativa que debe cumplir su séptima edición el próximo 26 de febrero y que había estado caracterizado hasta ahora por la decidida implicación de Morante.



Se trata de una jornada lúdica, festiva y taurina con un programa de actos que se ha ido repitiendo año tras año: incluye el pasacalle musical, la suelta matinal de los novillos y su posterior lidia en una novillada vespertina de promoción.