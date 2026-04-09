La Monumental de Las Ventas se pone a punto para la gran cita de San Isidro

La Comunidad de Madrid ha invertido 439.522 euros para llevar a cabo diversos trabajos de mantenimiento y mejora en la Plaza de toros de Las Ventas de cara a la próxima Feria de San Isidro 2026, que dará comienzo el 8 de mayo. Según informa el Ejecutivo autonómico, estas obras se enmarcan en un plan continuo de seguimiento para garantizar la seguridad de los casi 600.000 asistentes que se congregan cada año en el ciclo isidril.

Un plan de seguimiento continuo

La iniciativa, impulsada por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, se basa en inspecciones técnicas periódicas y exhaustivas del edificio. El objetivo es que las instalaciones se encuentren en condiciones óptimas para acoger el evento taurino más importante del mundo. Estas acciones preventivas permiten anticipar riesgos y planificar las intervenciones necesarias antes del inicio de cada temporada.

No en vano, la Monumental está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y es el tercer punto de encuentro en la capital, solo por detrás de los estadios de fútbol Santiago Bernabéu y Riyadh Air Metropolitano. Con estas mejoras, el Gobierno regional reafirma su compromiso por mantener el coso como un referente internacional.

Actuaciones prioritarias

En los últimos meses se han finalizado varias actuaciones prioritarias, centradas en la seguridad estructural, la conservación de materiales y la optimización de espacios clave. Entre ellas destaca la sustitución parcial de pavimentos en escaleras de acceso a galerías de tendidos bajos y altos, una labor en la que se han respetado los elementos tradicionales de la plaza.

CAM Trabajos de rehabilitación en las galerías interiores del coso venteño

Actualmente, está a punto de concluir un conjunto de intervenciones que incluyen la renovación de paramentos y techos en galerías de tendidos altos, el saneado estructural en muros y el refuerzo de elementos constructivos. También se ha trabajado en la reconfiguración del desolladero y sus accesos para mejorar su funcionalidad.

Reforma integral para el centenario

Además de este reacondicionamiento, la Comunidad de Madrid ya ha aprobado un plan de mayor envergadura para una reforma integral y modernización de Las Ventas. Este proyecto contempla una inversión prevista de más de 40 millones de euros y tiene como objetivo preparar la plaza para la celebración de su centenario en 2031.