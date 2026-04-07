Mario Navas sella su clasificación para la segunda fase de la Copa Chenel

La Copa Chenel ya tiene a su primer clasificado para la segunda fase. Mario Navas ha conseguido el pase tras el festejo celebrado en San Agustín del Guadalix, convirtiéndose en el primer torero que asegura su continuidad en el certamen taurino.

Navas, primer nombre confirmado

crónica El sello de Mario Navas se abre paso entre el vendaval en San Agustín del Guadalix

Con este resultado, Mario Navas ha dado un paso importante dentro de la sexta edición de la Copa Chenel. Su actuación ha sido decisiva en una fase clasificatoria donde cada tarde cuenta de cara al futuro de la competición.

La jornada también ha dejado otro nombre propio, el de Héctor Gutiérrez, que fue el torero más respaldado por la afición y se impuso en el voto del público. Este apoyo evidencia una vez más la participación activa de los espectadores, cuyo seguimiento se ve reforzado por la retransmisión de cada festejo en Telemadrid.

Próxima parada: Miraflores de la Sierra

Tras la cita de San Agustín del Guadalix, la Copa Chenel continuará su fase clasificatoria el próximo 11 de abril en Miraflores de la Sierra. En esta ocasión, harán el paseíllo los diestros Juan Carlos Cubas, Manuel Diosleguarde y Alejandro Chicharro.