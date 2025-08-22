Marco Pérez sustituye en Cieza a Morante de la Puebla, que continúa de baja

El torero sevillano Morante de la Puebla no podrá actuar en la corrida prevista el próximo sábado 23 de agosto en Cieza, al encontrarse todavía en proceso de recuperación de la cornada sufrida en Pontevedra. El festejo tiene una especial relevancia al tratarse de la reinauguración del coso ciezano, que llevaba seis años cerrado y sin actividad taurina desde 2019.

Según ha confirmado la empresa Reyma Taurino, la sustitución correrá a cargo de Marco Pérez, joven espada que representa una apuesta de futuro dentro del panorama taurino. El diestro salmantino compartirá cartel junto a José María Manzanares y Pablo Aguado ante toros de José Vázquez.

El propio Morante ha expresado su pesar por no poder estar presente en una cita que considera de gran importancia para la afición murciana, a la que espera corresponder en un futuro. Desde la empresa promotora se le ha trasladado el deseo de una pronta recuperación.

La apertura de nuevo de la plaza tras seis años sin toros supone un acontecimiento destacado para Cieza y para la Región de Murcia, devolviendo la expectación y la emoción del toreo a un recinto que reabre sus puertas con la ilusión de toda su afición.