Marbella abre sus puertas a la juventud con la primera semifinal de las escuelas malagueñas

La plaza de toros de Marbella volverá a vestirse de gala este sábado para acoger la I Semifinal del III Circuito de Escuelas Taurinas de la Provincia de Málaga, una cita que reúne a la cantera del toreo en un escenario emblemático y que, al igual que ocurriera en la corrida de reinauguración del pasado año, se celebrará con jornada de puertas abiertas para todos los aficionados y visitantes.

El coso marbellí abrirá sus puertas a las 20:00 horas, invitando al público a descubrir de cerca su historia y su renovada estructura antes de que, a las 21:00 horas, dé comienzo el festejo. Reses de las ganaderías de El Añadío y Fermín Bohórquez serán las protagonistas de la tarde junto a un elenco que combina la experiencia con la ilusión de quienes sueñan con abrirse paso en el mundo del toro.

El matador Javier Orozco será el encargado de ofrecer una clase magistral, compartiendo sus conocimientos y su arte con las jóvenes promesas. Junto a él, pisarán el albero los novilleros Samuel Mancilla (E.T. Algeciras), Sergio Valderrama (E.T. Antequera), Jaime Padilla (E.T. Provincial de Málaga), Rojas Ramírez (E.T. Ronda) y Santi García (E.T. Albacete), en una tarde que promete emoción, aprendizaje y el reflejo del futuro de la tauromaquia.

La iniciativa busca no solo apoyar a los noveles, sino también acercar la tauromaquia a todos los públicos, consolidando la plaza de Marbella como un espacio de referencia para la formación y promoción de nuevos valores.

