Manzanares será baja, al menos, hasta julio por culpa de una hernia cervical

José María Manzanares ha anunciado a través de sus perfiles en las redes sociales que este sábado 10 de junio pasará por el quirófano "por motivos de salud y de urgencia para mi integridad física y futuro profesional" para someterse a "una operacón en la zona cervical".

El diestro alicantino explica que el motivo de esta intervención de urgencia se debe a que "en las últimas pruebas que se me han realizado, la lesión cervical que me produjo el percance de Beziers la temporada pasada ha empeorado considerablemente, por lo que me veo obligado a pasar por el quirófano con urgencia”.

Manzanares lamenta "tener que cancelar todos los compromisos que tenía por delante. En especial, la celebracón de mi 20 aniversario de alternativa en mi tierra, Alicante". El diestro se iba a encerrar con seis toros de Daniel Ruiz en la Feria de Hogueras el próximo sábado 24 de junio.

Si los plazos de recuperación se cumplen, el torero de Alicante pretende "reaparecer en la Feria de Julio de Valencia. Pondré todo de mi parte, esfuerzo y dedicación, para poder estar de nuevo cuanto antes con todos vosotros", finaliza el comunicado.