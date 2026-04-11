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Manzanares, Ortega y Roca Rey cortan una oreja en la Primavera de Brihuega

Consulta el resultado en forma de reseña del resto de festejos celebrados este sábado 11 de abril.

Andrés Roca Rey durante su actuación este sábado en Brihuega

@RocaRey

Andrés Roca Rey durante su actuación este sábado en Brihuega

Redacción Toros

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CORRIDAS DE TOROS

  •  BRIHUEGA (GUADALAJARA).- Corrida de Primavera. Tres cuartos de plaza. Toros de Hnos. García Jiménez, el tercero como sobrero, y uno Olga Jiménez (2º), desiguales de presentación y juego. José María Manzanares, oreja y ovación tras petición. Juan Ortega, oreja y ovación. Roca Rey, oreja y silencio.

  • SAN CLEMENTE (CUENCA).- Media plaza. Cuatro toros y dos novillos de José Luis Pereda, bien presentados y de buen juego en conjunto, sobresaliendo el cuarto, número 70 de nombre Oleoso, que fue indultado. Antonio Ferrera, oreja y dos orejas y rabo simbólicos. Esaú Fernández, dos orejas y dos orejas. La novillera Olga Casado, oreja y oreja.

REJONES

  • SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ).- Tres cuartos de plaza. Astados de Fermín Bohórquez, despuntados reglamentariamente, de buen juego, con clase, ritmo y calidad en sus embestidas. Toros de nota sobresaliendo especialmente el 5º, Nº 92 “Carrizosa”, premiado con la vuelta al ruedo. Andy Cartagena, dos orejas y oreja. Diego Ventura, oreja y dos orejas y rabo. Leonardo, ovación y ovación tras dos avisos.

novilladas con picadores

  • MOTRIL (GRANADA).- 1ª semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía. Novillos de Ave María, de correcta presentación y buen juego. Julio Norte: oreja y dos orejas. Iván Rejas: oreja y oreja. Manuel Quintana: oreja y oreja.

NOVILLADAS SIN PICADORES

  • VILLASECA DE LA SAGRA (TOLEDO).- 2ª Semifinal del XII ‘Alfarero de Plata’. Erales de Hnos. Sánchez de León, de buen juego. Destacaron 4º y 6º, premiados con la vuelta al ruedo. Jaime Padilla, vuelta. Ian Rodríguez, vuelta. Noel García, vuelta. Jaime Torija, oreja tras aviso. Israel Guirao, ovación. Rubén Vara, oreja.

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