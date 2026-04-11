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Manzanares, Ortega y Roca Rey cortan una oreja en la Primavera de Brihuega
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CORRIDAS DE TOROS
- BRIHUEGA (GUADALAJARA).- Corrida de Primavera. Tres cuartos de plaza. Toros de Hnos. García Jiménez, el tercero como sobrero, y uno Olga Jiménez (2º), desiguales de presentación y juego. José María Manzanares, oreja y ovación tras petición. Juan Ortega, oreja y ovación. Roca Rey, oreja y silencio.
- SAN CLEMENTE (CUENCA).- Media plaza. Cuatro toros y dos novillos de José Luis Pereda, bien presentados y de buen juego en conjunto, sobresaliendo el cuarto, número 70 de nombre Oleoso, que fue indultado. Antonio Ferrera, oreja y dos orejas y rabo simbólicos. Esaú Fernández, dos orejas y dos orejas. La novillera Olga Casado, oreja y oreja.
REJONES
- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ).- Tres cuartos de plaza. Astados de Fermín Bohórquez, despuntados reglamentariamente, de buen juego, con clase, ritmo y calidad en sus embestidas. Toros de nota sobresaliendo especialmente el 5º, Nº 92 “Carrizosa”, premiado con la vuelta al ruedo. Andy Cartagena, dos orejas y oreja. Diego Ventura, oreja y dos orejas y rabo. Leonardo, ovación y ovación tras dos avisos.
novilladas con picadores
- MOTRIL (GRANADA).- 1ª semifinal del Circuito de Novilladas de Andalucía. Novillos de Ave María, de correcta presentación y buen juego. Julio Norte: oreja y dos orejas. Iván Rejas: oreja y oreja. Manuel Quintana: oreja y oreja.
NOVILLADAS SIN PICADORES
- VILLASECA DE LA SAGRA (TOLEDO).- 2ª Semifinal del XII ‘Alfarero de Plata’. Erales de Hnos. Sánchez de León, de buen juego. Destacaron 4º y 6º, premiados con la vuelta al ruedo. Jaime Padilla, vuelta. Ian Rodríguez, vuelta. Noel García, vuelta. Jaime Torija, oreja tras aviso. Israel Guirao, ovación. Rubén Vara, oreja.