Manuel José González: “Olivenza no se entendería sin la Feria del Toro”

Un pueblo volcado con su feria taurina. Así lo admite su alcalde. Manuel José González Andrade, alcalde de Olivenza, es el encargado de recibir durante este fin de semana a miles de aficionados al mundo taurino al reclamo de la Feria del Toro.

En su segundo mandato al frente del consistorio oliventino, su primer edil es consciente de la importancia económica que supone la feria taurina para el municipio. Y así lo expresó en El Albero.

Alcalde, ¿todo preparado?

Aunque empezamos a prepararlo todo con meses de antelación, los últimos días son de tensión y presión para que esté todo listo. Pero sí, ya está todo preparado.

¿Tiene algún cálculo del incremento de población que tiene Olivenza durante el fin de semana de la Feria del Toro?

Tenemos un estudio económico en el que también se contabilizaba que alrededor de 15.000 personas entran a diario en la carpa de exposiciones. Lo cual quiere decir que otras tantas personas visitan Olivenza, aunque no entren ahí. Además, ese estudio se hizo en 2018 que fue un año en el que hubo mucha lluvia. Así que creo que son cifras conservadoras y casi seguro que sean muchos miles de personas más las que nos visitan a diario durante la Feria del Toro.

¿Es una Feria que ha trascendido a Olivenza?

Así es. Los hoteles de la capital, que está a 20 km de Olivenza, estaban llenos el sábado de Feria el año pasado. Este año, incluso antes de salir los carteles, los hoteles de Elvas en Portugal ya estaban llenos. Es el impacto que tiene la feria en 30-40 kilómetros alrededor nuestro.

“Los oliventinos se sienten orgullosos de su feria

Y algo así no se lograría sin que todo el pueblo estuviese Involucrado…

Si esta feria cumple treinta años, además del respaldo institucional y del trabajo del empresario, es porque los oliventinos se sienten orgullosos de su feria y la consideran positiva para el municipio.

Como socialista, ¿qué pensó cuando la ministra de Transición Ecológica abogó por la prohibición de los toros y la caza?

A veces, la realidad cuando suceden este tipo de declaraciones es totalmente distinta a la realidad que se vive en zonas rurales como Extremadura. Aquí el presidente de la Junta es un defensor de los toros y la caza. El toro genera economía, riqueza y bienestar para la gente. Además de ser tradiciones arraigadas en sitios como éste. Yo siempre he dicho que no soy muy taurino, pero tengo claro que Olivenza no se entendería sin la Feria del Toro. Si no existiese, habría que inventar algo que tuviese el mismo impacto económico. Yo solo pido respeto y pensar en el bienestar de la gente. La Feria del Toro ha permitido posicionar a Olivenza a nivel nacional e internacional. Pocos son los que aquí la cuestionan.