Los toros de Victorino Martín y Palha, rechazados para la encerrona de Emilio de Justo

La encerrona de Emilio de Justo para el Domingo de Ramos se ha encontrado este jueves con el primer obstáculo: los toros de Palha y Victorino Martín no han pasado el reconocimiento.

“Victorino va a traer otro toro”, aseguran a COPE Plaza 1, empresa gestora de la plaza de toros de Las Ventas.

Los toros de la encerrona de Emilio de Justo, vistos por sus ganaderos A poco más de una semana para la encerrona de Emilio de Justo en Las Ventas, te mostramos todos los toros que lidiará. 02 abr 2022 - 11:18

Los toros de Victoriano del Río, Domingo Hernández, Pallarés y Parladé sí están ya aprobados, a falta de los últimos reconocimientos. El festejo, que se celebrará este próximo domingo 10 de abril a las 18.00 horas lleva ya 17.000 localidades vendidas, según confirma la empresa.

El toro rechazado que había reseñado Palha para la encerrona de Emilio de Justo@emiliodejusto

Durante la entrevista mantenida con Carlos Herrera este martes en COPE, Emilio de Justo reconoció que la ganadería de "Victorino Martín me ha dado triunfos muy importantes en los últimos años. Me ilusiona mucho también el toro de Palha", pa terminar por afirmar que "con todas las ganaderías he tenido buenas experiencias, la verdad”.