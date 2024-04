Los toros de Lora Sangrán y Guadajira que cerrarán la fase clasificatoria de la Copa Chenel

El sábado 6 de abril a las 18:00 horas tendrá lugar el último festejo clasificatorio de la Copa Chenel en Torres de la Alameda. Rubén Sanz, Manuel Diosleguarde y Víctor Hernández, tres de los toreros más esperados de esta edición, se enfrentarán a toros de Guadajira y Lora Sangrán.

Abrirá cartel Rubén Sanz, el torero soriano aclamado por la afición. Tomó la alternativa el 27 de junio en 2009 en Soria y, desde entonces, su carrera profesional ha estado estrechamente ligada a su tierra natal. A pesar de que “el sábado es una tarde muy esperada, la afronto con muchas ganas”, asegura que la situación no ha sido fácil, puesto que “he entrenado mucho, aunque no lo que me gustaría. Entrenar en campo es muy difícil, y más en Soria. Además, la lluvia no me lo ha puesto fácil”.

Le sigue Manuel Diosleguarde, el torero salamantino que se alzó con el triunfo del Circuito de Novilladas de Castilla y León 2021. Tomó la alternativa en julio de 2022, en Santander, y menos de un mes después sufrió una grave cornada que conmovió a toda la afición. El de Salamanca llega a la Copa Chenel dispuesto a todo y teniendo en mente que “triunfar el sábado supone poder abrir muchas puertas”.

Cierra cartel el madrileño Víctor Hernández, quien destacó en su etapa novilleril logrando abrir la puerta grande de la plaza de toros de Las Ventas. Con menos de un año de alternativa, Hernández se sitúa en la Copa Chenel y explica que “confío que sea una tarde bonita, y sobre todo que se pueda ver el torero que quiero llegar a ser”.

La ganadería de Guadajira ya participó la pasada edición en este certamen, llevándose el triunfo la mejor ganadería en el festejo de Cercedilla. Su ganadera, Marisa Arias, asegura que “los toros tienen buenas hechuras, como el certamen lo requiere. No me gusta decidirme por uno, aunque por su forma de comportarse mi favorito es el número 11, Pianista”.

Por otro lado, la ganadería de Lora Sangrán debuta en esta edición y su ganadero, Joaquín Lora Sangrán, nos comenta que “los toros tienen la cara seria, son gordos y de hechuras refinadas”. Asimismo, si tuviera que dar un consejo a los matadores de la tarde sería que “cuiden a los toros, y no abusen del tercio de varas”.