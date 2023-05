Leo Valadez crece y corta una oreja de peso en Las Ventas

De gris se tiñó el cielo de Madrid este domingo. Una lluvia que clama sin descanso el campo pero que ha llagado, de momento, a cuentagotas a la capital de España. Un cartel de tinte internacional con la entrada a última hora de Adrian de Torres por la convalecencia de El Fandi. La oreja del pasado Domingo de Ramos ganada a carta cabal tuvo su recompensa.

Como tuvo su recompensa su actuación después de lidiar un serio y áspero abreplaza de Fuente Ymbro que se llevó por delante al torero de Linares cuando intentaba el quite. Gracias a Dios el capote hizo de parapeto y el pitón no llegó a calar. Si se presintió el fuerte topetazo contra el suelo. El toro nunca rompió pero si el valor seco e impávido de Adrian, que volvió a jugársela a carta cabal cuando presentaba la diestra al animal. Faena de uy y ay que se vivió con congoja desde los tendidos. Más cuando en la fase final del trasteo, el toro lo sorprendió y volvió a volar por los aires. Y de nuevo otro fuerte golpe contra el duro ruedo venteño. Una estocada dio paso a una petición que no llegó a ser mayoritaria. La vuelta al ruedo tuvo la fuerza del premio cabal.

El cuarto, escarbador en los primeros tercios como toda la corrida, tuvo escaso empuje. No había maldad en sus viajes pero si un deslucido derrote a mitad del muletazo que ensuciaba el conjunto. Se atisbó el concepto vertical de Adrian de Torres, aunque la faena no terminó de coger vuelo.

El otro suceso de la tarde se vivió en el tercero, el toro que más humilló y mejor se deslizó en las telas de un Leo Valadez que comenzó a cimentar su triunfo en un vitoso quite por gallosinas que levantó la primera ovación fuerte de la tarde. Muy asentado, sabiendo administrar el contado poder del “fuenteymbro”. Tres y el de pecho. Pero siempre muy atalaonado y jugando perfectamente con las distancias y alturas. En redondo creció más la faena, ya que al natural el toro se dio con menos claridad. Un final por manoletinas de rodillas terminó por rendir a lo tendidos, que pidieron la oreja con fuerza después de una estocada delantera y desprendida.

No pudo redondear el azteca con el desfondado sexto, que se afligió en el último tercio tras un fuerte topetazo contra las tablas a la salida del tercer par de banderillas.

Juan Leal sorteó como primero de su lote un toro de amplia cuna y edad. En julio cumplía los seis años. Frenado y sin romper aún, el galo quiso iniciar el trasteo de hinojos en el centro del ruedo. Renunció tras la frenada condición de su oponente. Siempre con la cara entre las manos y remiso a embestir, Juan Leal le robó varios muletazos de mérito en los terrenos de cercanías en los que se siente como en casa.

Con el soso quinto recortó distancias desde casi el inicio de faena, que esta vez sí lo pudo prologar de rodillas en el centro del platillo. Faena algo embarullada en el que hubo algún natural bien trazado ya muy avanzada su labor, larga, que no terminó de trascender al tendido. Se encunó al tirarse a matar, saliendo violentamente volteado. No le hicieron mucho caso al francés.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, domingo 21 de mayo de 2023. 11ª de Feria. Tres cuartos de plaza.

Toros de Fuente Ymbro, bien presentados. De juego descastado, escarbadores todos. El mejor, el humillador tercero dentro de su contado poder y fondo.

Adrián de Torres, vuelta tras aviso y silencio tras aviso.

Juan Leal, silencio tras aviso y ovación tras aviso.

Leo Valadez, oreja y silencio.