La lección de Cayetano Rivera a Lewis Hamilton tras meterse con los toreros

Lewis Hamilton dejó muy clara su postura respecto a la tauromaquia en una conocida red sociales, indicando que es muy “asqueroso” junto con una imagen de un toro bañado en sangre.

El séxtuple campeón mundial de Fórmula 1 escribió lo siguiente: “No permitas que la tortura se disfrace como cultura”. Esto refleja su clara posición respecto al mundo de los toros en nuestro país. Además, Hamilton pedía directamente al Ministerio de Educación que clausurase con carácter inmediato las escuelas de tauromaquia, ya que “a los niños en España se les enseña a torturar y a matar toros a la edad de 14 años”.

Frente a tales descalificaciones al mundo del toro, Cayetano Rivera Ordoñez ha sido muy contundente. Lo ha hecho con el siguiente mensaje desde Twitter: “A Lewis Hamilton no le gustan las corridas de toros...¿Y? De todos modos, antes de criticar la cultura de otra persona, al menos debería aprender más sobre lo que está hablando. Respeto. ¡Y no dejes que los bribones te engañen!”, sentenciaba Cayetano.

Mr. @LewisHamilton doesn't like bullfights... So?

Anyways, before criticising someone else's culture, you should at least learn more about what you're talking about.#respect ! And don't let knaves fool you!