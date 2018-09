Un 'Jurista' dicta sentencia en Las Ventas

En el mundo novilleril hay de todo. Punteros, chavales con afición y veteranos que no terminan de darse cuenta de que no vivirán del toro. Hoy en Las Ventas se citaban tres jóvenes de lo primero. Triunfadores de la temporada madrileña. Enfrente, los novillos de Fuente Ymbro en su tercera comparecencia en Madrid -en cuanto a novilladas-. Si algo supuraba en los corrillos a la salida era el juego de los toros. De poco peso fueron los trasteos de los noveles. Solo Pablo Mora destacó con un toreo al natural templado, profundo y de mano baja. Eso sí, con un novillo de auténtico lujo.

Jurista de nombre y haciendo bueno eso de que no hay quinto malo, el bravo animal de Ricardo Gallardo dictó sentencia en una tarde que nunca despegó. El público estaba más pendiente de la previa en Concha Espina que de lo que acontecía en el ruedo venteño. Ese novillo, que correspondió en suerte a Pablo Mora, subió un par de puntos la nota del encierro. Con pintas calceteras y un descomunal recorrido, el novillero de Moralzarzal pudo interpretar el toreo que le otorgó el pase a esta novillada. Sublime su toreo con la mano izquierda. La tremenda codicia del animal en la muleta contrastó con su tardanza para acometer al cite. Lo mandó al cielo de los toros bravos de entera desprendida.

Le costó ahormar con la muleta a su primero. La paloma venteña, como siempre, asistió al inicio. Qué tendrán los ruedos que tanto llaman la atención de los pájaro. Y para pájaro el de Fuente Ymbro. Dificultoso y exigente. Comportamiento de toro bravo. Con la casta que saca las vergüenzas de aquel que anda roneando. No fue capaz Pablo Mora de convertir las dificultades en virtudes. Extrajo varios naturales, eso sí, de mucho valor. Pese al esfuerzo, el joven no fue capaz de dominar a Jarreto, un animal de los que hacen falta en esta tauromaquia 2.0. Se mostró hábil con la espada.

Francisco de Manuel llegaba a Madrid como novillero destacado y también, por qué no decirlo, con una herida abierta por una cornada reciente. En banderillas no se le notó. La codicia del animal posibilitó el lucimiento de Francisco de Manuel con los palos. En los dos primeros, perdió las zapatillas. Suerte que solo fue eso. Hacía tiempo que no se vivía un tercio de banderillas así en Madrid por parte de un matador. Torero y poderoso el inicio, se sacó al novillo a los medios con exquisita autoridad. Después, la faena bajó el vuelo. Ni toro ni torero se pusieron de acuerdo. A destacar, un tercio de varas emocionante a cargo de Juan José Leiro, susto incluido tras desplomarse del jaco.

Francisco de Manuel en su vuelta al ruedo este sábado en Las Ventas | PLAZA 1

El 6º titular y el primer sobrero se fueron pronto para atrás. Francisco de Manuel va a la par con el fútbol de élite. En San Isidro, la final de la Champions eclipsó su última labor. En otoño, el derbi de la capital escupió al público de Las Ventas directo a los bares o al Bernabéu, según cada cual su suerte o devoción. Al final, fue un animal de Hato Blanco el que cerró plaza. Brindó Francisco de Manuel a la esposa de su mentor, Carlos Aragón Cancela. Quiso hacer el toreo puro, pero el irregular comportamiento del novillo solo dejó ver las buenas maneras del madrileño.

Abría la tarde el portugués Juanito. Salió a por todas desde el primer lance, pero su oficio desmedido y su técnica, alejada de la pureza, no se acoplaron con animales de diferente condición. Faltó ese arrojo que se le presupone a un novillero. Porque no hay que olvidar que son novilleros y no figuras. Algún natural y unas bernadinas ajustadas fueron lo único destacable de su tarde.

Novillada de categoría para una terna, a priori, de camino a la alternativa. Mucho más tendrán que acreditar en las puertas del escalafón del toreo. Hoy, un Jurista y sus compañeros les denegaron el pase. Se quedó en el ambiente esa sensación de tarde incompleta. Por supuesto, no fueron los utreros de Ricardo Gallardo los culpables. A seguir reflexionando.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, sábado 29 de septiembre de 2018. 2ª de Feria. Más de dos tercios de entrada (17.133 espectadores)

Cinco novillos de Fuente Ymbro y un sobrero de Hato Blanco (6º, tris) que sustituyó al titular y un primer sobrero de El Cotillo. 1º, noble y a menos. 2º, encastado y exigente. 3º, con raza y poder. 4º, dócil, de más a menos. 5º, extraordinario aunque algo tardo. 6º, tris, descastado.

Joâo Silva "Juanito", palmas con saludos y silencio.

Pablo Mora, silencio y leves palmas.

Francisco de Manuel, vuelta al ruedo y silencio.