Juan Pedro Domecq: “Mi objetivo es lidiar entre 10-12 corridas en el futuro”

Parte importante de la evolución de la bravura desde mediados del siglo XX, el hierro que perteneció a la realeza española sigue vigente bajo los designios actuales de Juan Pedro Domecq Morenés.

Bajo los parámetros que marcó su padre, el recordado Juan Pedro Domecq Solís, el actual ganadero sigue en la búsqueda de ese toro que sirva como material para las grandes faenas de cada temporada.

Por ello, y ante una nueva campaña que ya asoma, el criador de bravo afirmó que “lo primero que hay que tener es ilusión tras dos temporadas tremendamente duras, sobre todo por unos ganaderos que han sufrido en sus carnes la dureza de no poder lidiar. El sueño truncado por una pandemia que se ha cebado con los ganaderos. Esta pandemia nos hizo a muchos ganaderos recapacitar sobre el tamaño de la propia ganadería y sobre el futuro porque otro golpe como el de la pandemia no lo aguantaríamos ni yo, ni muchos”.

“De cara a este año tengo preparadas entre 18-20 corridas de toros para afrontar con garantías la temporada. He tenido que ir matando y lidiando en estos últimos años. Actualmente tengo un tamaño de ganadería mucho mayor del que quiero tener en un futuro, quiero estar prácticamente en la mitad. Mi objetivo es lidiar en torno a 10-12 corridas de toros en ese futuro. El año pasado pese a lidiar 25 corridas de toros mi cuenta de explotación fue negativa”, explicó en El Albero.

Un futuro distinto

De cara al futuro y de las consecuencias de estos dos años de pandemia, Juan Pedro explicó que “el mercado se va a adaptar a la oferta y la demanda, porque esta pandemia lo que hizo es que los ganaderos tuvieran que tomar decisiones drásticas y eso hace que el número de animales herrados con el 0 y con el 1 empiecen a adecuarse de verdad a la oferta. Lo que si puede pasar es que dentro de unos años al bajar el número de animales falten toros para ciertas plazas o para las calles. Para el año que viene tengo ya 60 toros menos que este año”

Para aguantar esta difícil situación, Juan Pedro Domecq apeló a “la afición. Cuando ves como está en juego el patrimonio que durante tantos años ha mantenido tu familia te da vértigo ver como puedes perderlo en un abrir y cerrar de ojos, por eso la afición tira mucho. Eso te hace darle mil vueltas a la cabeza para buscar una solución con la que poder solucionar todo esto”.

Genética y evolución

Sobre el tema de la genética y la forma de embestir de esta casa ganadera, el criador explicaba que “lo tengo controlado, ahora busco moldear mi toro para que no falle en las citas claves del año. Este año tengo una camada excepcional, mis resultados en Madrid están ahí. Durante la últimadécada soy el ganadero con mejor balance en Las Ventas. Mis dos últimas corridas han propiciado dos puertas grandes. Por otro lado, en Sevilla sin ser los resultados excepcionales creo que han sido muy buenos. Lidie dos corridas en las que saltaron toros grandiosos, pero lo que más me llena es que al final de temporada cuando se hablan de las faenas de año y se dan los distintos premios ahí está el nombre de Juan Pedro Domecq”

El papel de los toreros

El ganadero también relató sobre el peso que han tenido las distintas figuras del toreo de cada época en la evolución de su vacada: “Los toreros son determinantes, son los que hicieron que el toro de Juan Pedro Domecq evolucionara. Los toros que criaba mi padre no se parecen en nada a los que crío yo, ya que el toreo de Ojeda o Espartaco no es el mismo que el de Morante o Aguado por ponerte dos ejemplos. Morante es un torero que nunca se alivió con mis toros pese a que la condición de alguno le pidiera eso, por eso tengo claro que me vas hacer crear el toro más bravo de la historia”

Un 2022 para las grandes ferias

Por último, Juan Pedro Domecq confirmó los destinos de su camada para 2022. “Volveré a Sevilla y a Madrid, además de otras plazas en las que suelen contar conmigo como son El Puerto de Santa María, Santander, Almería, Granada, Málaga…, queda que me confirmen mi vuelta a Bilbao. Ojalá mis toros den el espectáculo que desean los aficionados. A Madrid iré una tarde y a Sevilla dos, una en feria y otra en San Miguel, es lo que yo he pedido ya que así puedo preparar mejor las corridas”.