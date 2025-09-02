Juan de Castilla, desde Bayona: "Sentí todo el pitón dentro, pero quise salir a pie"

Juan de Castilla ha narrado a COPE desde el hospital de Bayona cómo vivió el momento de la cornada que estremeció a la afición el pasado domingo. “Cuando me levanté del suelo sabía que tenía un leñazo, porque sentí todo el pitón dentro y me empezó a quemar bastante. Por eso no me tardé: cogí la espada, me eché encima y para adentro. Llegué a la enfermería andando, aunque ya al entrar me estaba desvaneciendo”, relata el torero, que se aferra a la mentalización y a las ganas de “salir de tieso, de pie” como explicación de su entereza.

El torero colombiano fue intervenido de dos graves cornadas -una de ellas con dos trayectorias de 25 y 10 centímetros-, aunque afortunadamente el pitón no afectó a ningún órgano vital.

El diestro permanece ingresado en observación, pendiente de un escáner y de la valoración del urólogo. “Tengo muchas dificultades para orinar y para sentir sensibilidad en el pene, eso me preocupa bastante”, confesó. Pese a ello, se muestra optimista: “Dentro de lo malo he tenido mucha suerte, estoy contento”.

La cornada de Bayona se suma a la dura trayectoria de un torero que ya ha afrontado otros percances graves en su carrera. La entereza mostrada el domingo, caminando por su propio pie a la enfermería tras ser herido, se añade a una imagen de entrega que ha caracterizado siempre a Juan de Castilla. “Creo que es la preparación y la cabeza lo que me han hecho aguantar”, asegura.

El torero espera recibir el alta entre el martes y el miércoles, aunque todo dependerá de la evolución de las lesiones internas y de las pruebas médicas a las que está siendo sometido. Los próximos compromisos de Juan de Castilla están agendados en Dax (13 de septiembre), Las Ventas (14 de septiembre) y Riaza (20 de septiembre)