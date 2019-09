Juan Bautista: “No me atrevía a soñar algo tan bonito como lo que viví en Arles”

Un adiós triunfal. Tras una temporada alejado de los ruedos y con una despedida programada desde el pasado año, Juan Bautista dijo adiós a los ruedos definitivamente este pasado sábado en Arles. Su plaza, la que gestiona junto a su familia con el recuerdo a su padre, Luc Jalabert.

“No me atrevía a soñar algo tan bonito como lo que viví el otro día. La magia que se vivió durante toda la tarde con los toros embistiendo y el cariño de la afición. Fue inolvidable”. Así definió Juan Bautista en El Albero su última tarde en activo.

El diestro galo quiso puntualizar que pese al triunfalismo desbordado, en Arles hubo buen toreo. “El que tenga dudas que vea los vídeos. Enrique Ponce estuvo sensacional con los toros de Cuvillo y Juan Pedro y también con el de Adolfo que no fue fácil. Y yo tuve un muy buen toro de La Quinta al que corté las dos orejas y sobre todo al de Vegahermosa, al que pude indultar y que fue el último toro de mi trayectoria”.

JB volvió a reencontrarse con “Ingenioso” de Vegahermosa en los corrales dos días después del indulto y lo vio “igual de fiero y de noble a la vez. Fue un encuentro bonito, porque mi último recuerdo de él fue el pase de pecho para que entrase a los chiqueros tras concederse el indulto”.

Pese a ser un tarde triunfal y soñada, Juan Bautista tiene claro que “ha sido la última, sobre todo porque sería imposible que saliese otra igual. Que mi última tarde haya tenido un resultado tan fantástico no me hace replantearme nada. Ahora quiero dedicarme a mis otros proyectos. Si un día quiero torear lo haré con alguna becerra en el campo, con mi gente”

El torero galo relató en COPE.es que su vuelta a los ruedos por un día “no ha sido fácil porque después de mi última corrida el pasado año en Zaragoza dejé todo. He estado siete meses sin tocar ni un capote y sin hacer ejercicio. En mayo ya me puse a prepararme. Pero el sábado en el primer toro encontré sensaciones bonitas y no acusé el parón de estar un año sin torear”.

"Mi vida es el mundo del toro y así seguirá siéndolo en el futuro"

Bautista también habló de la Corrida Goyesca de Arles, “una corrida consolidada que imaginó mi padre en su día. Es una corrida única en un marco único. Es muy especial y es la corrida estrella de la temporada francesa. Lo sé por las conversaciones con otros toreros y es muy apetecible para todos”.

Tras su retirada de los ruedos, son varios los proyectos que se le abren a Juan Bautista. Apoderado del becerrista salmantino Marco Pérez, ganadero y empresario. “Todas me hacen ilusión. Con Marco hay que tener paciencia pero es un prodigio del toreo. Es una futura figura del toreo, estoy convencido de ello. Tiene una cabeza privilegiada y es un orgullo estar con él. La ganadería es algo familiar y me hacía ilusión aportar algo nuevo. Por eso me decidí a comprar reses de La Quinta. Y en lo empresarial, ahora está Arles a concurso y hemos depositado una oferta para seguir aquí. También hemos presentado una oferta por Nimes y desde hace diez días se nos ha concedido la plaza de Mont de Marsan. Son proyectos muy bonitos y que me hacen mucha ilusión”, concluyó el diestro francés.