Jorge Martínez: "Ganar el Circuito de Novilladas de Andalucía me abre puertas"

El novillero murciano Jorge Martínez, educado y criado taurinamente en Almería, ganador del II Circuito de Novilladas de Andalucía, ha afirmado que los festejos clasificatorios del certamen han hecho "que se me abran las puertas, que se cree una ilusión y que se allane un poco el camino dentro de la dificultad que entraña todo esto”.



Este circuito es una iniciativa de la Fundación del Toro de Lidia en colaboración con la Junta de Andalucía y Martínez se impuso a otros ocho novilleros a través de tres festejos clasificatorios que han precedido la gran final, que la disputó mano a mano con el extremeño Manuel Perera, en el festejo celebrado el pasado domingo en Atarfe.



El joven novillero sólo había toreado hasta entonces una única novillada, la de su debut con picadores en la temporada de 2019. Después llegaron los cuatro festejos del circuito que, de alguna forma, le han cambiado la vida.



“Afronté todo esto sabiendo que era la oportunidad más importante de mi vida y no podía desaprovecharla si quería ser alguien en este mundo” señala el triunfador del II Circuito Andaluz de Novilladas, orgulloso de estar en el punto de mira de los profesionales. “Estar en boca de todos aquellos que entienden realmente lo que es el toro y saben apreciar lo que uno hace en la plaza es de las cosas más bonitas y que más me ha motivado siempre”, reconoce.



Jorge Martínez ha pasado de ser un auténtico desconocido a colocarse en la primera línea del escalafón de novilleros. “La gente ya sabe quién soy pero esto sólo es un comienzo y ahora lo que hay que hacer es ratificarlo tarde tras tarde” precisa el novillero recalcando la idea de que “hay que seguir”.



El novillero ha hecho un cumplido repaso de su progreso a través de los cuatro festejos de este II Circuito Andaluz de Novilladas. En Palos de la Frontera habla de “entrega”; en Constantina, de “la tarde más redonda”. En Antequera, de “ilusión y dos faenas a más”. En la final de Atarfe menciona una tarde “cuesta arriba” y “plagada de dificultades” pero en la que, sin embargo, llegó con mentalidad de triunfador.



“Tengo que reconocer que tuve mis dudas sobre el veredicto final pero al final tuve la suerte de ser elegido triunfador”, aclara Martínez que podrá participar en el Circuito de Novilladas del Norte, englobado en la Liga Nacional. Allí podrá competir con otros finalistas de los certámenes que se celebran ahora en Castilla y León y la Comunidad de Madrid.



El joven novillero pone un empeño especial en reconocer la iniciativa de la Fundación del Toro en colaboración con la Junta de Andalucía. “Más allá de la situación excepcional de la pandemia, si no se hubiera hecho este circuito apenas habría habido novilladas esta temporada”, precisa.

Jorge Martínez se lleva en Atarfe el Circuito de Novilladas de Andalucía El novillero Jorge Martínez se ha proclamado triunfador del Circuito de Novilladas de Andalucía, imponiéndose en la gran final a Manuel Perera. 11 jul 2021 - 21:45