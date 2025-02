Javier Zulueta triunfa y deja su sello en Valdemorillo

momentos antes de entrar en el coso cubierto de La Candelaria. Dentro, buena temperatura y buen ambiente en los tendidos. La temporada taurina en España se descorchaba con una novillada picado, algo para agradecer en estos tiempos a la empresa Zabala-Zúñiga.

Sin embargo, el festejo no comenzó con buen pie. El utrero de Guadaira que abrió plaza trajo buenas hechuras e intención de humillar y seguir con celo los engaños. Pero no le acompañaron las fuerzas. A la voluntad de Alejandro Chicharro no le acompañó la del novillo. El madrileño, en su última novillada antes de la alternativa en Valencia, solo pudo mostrar disposición ante un ejemplar que besó la lona más de la cuenta.

No mejoró el panorama con el descastado y desclasado cuarto, que llegó a voltear a Chicharro sin consecuencias. Hubo ganas, pero no lucimiento. Alargó más de la cuenta la faena el de Miraflores sin rédito alguno. Lo cazó de mala manera al tercer intento.

El primer novillo de El Mene sacó pies y movilidad en los primeros tercios. Empujó con brío al caballo y arrolló después en banderillas al subalterno José Andrés Gonzalo. Un espejismo. Cuando el aragonés le planteó batalla en el tercio de muleta, esa movilidad trocó en genio defensivo. Hubo desigualdades en temple y ajuste en una faena que no terminó de despegar. Pero una estocada eficaz levantó una petición de oreja excesiva que el palco acertó en no conceder.

El quinto, sin ser un dechado de raza y entrega, se movió con bondad a su altura. El Mene supo correr la mano con temple y expresión. Por ambos pitones se le vio a gusto. La espada viajó entera pero algo trasera, lo que ralentizó la muerte del animal. La posibilidad de puntuar se esfumó al errar en el primer fallo con el descabello. La vuelta al ruedo recompensó lo realizado.

Tuvo sello y gusto el inicio de faena de Javier Zulueta al tercero de Guadaira, un novillo que sacó nobleza y buena clase por el pitón derecho. El sevillano hilvanó dos tandas en redondo muy templadas y compuestas. Al natural el novillo no tuvo la misma claridad y la faena bajó en intensidad en el tramo central. También el novillo echó la persiana y solo unos ayudados por alto finales levantaron unas tímidas palmas en el cierre del trasteo. Lo avío de una estocada arriba y paseó una oreja.

Hasta dos veces dio una vuelta de campana el sexto tras salir del peto y antes de que Curro Javier tuviese que saludar tras un notable tercio de banderillas. Lo quiso aliviar Zulueta en un inicio de faena por alto. Muy centrado el novillero, pero sin oponente enfrente, dibujó algún natural de buen trazo. Aunque lo mejor llegó en una tanda postrera en redondo donde volvió a atornillarse sobre la arena para tirar de la embestida con expresión, ritmo y limpieza. La abrochó con un trinche raso que trajo aromas hispalenses y la continuó con una coda final rodilla en tierra que arrancó los oles más sentidos de la tarde. Pinchó antes de agarrar media en todo lo alto que tumbó al novillo y se pidió la oreja que le abrió la Puerta Grande.