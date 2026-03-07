Iván Rejas y el debutante Manuel Quintana, a hombros en Lucena

La última novillada de la temporada ha estado marcada por el buen hacer de los tres participantes. Pedro Luis ha conseguido cortar una oreja tras una sólida faena, mientras que Iván Rejas y Manuel Quintana han dejado constancia de su potencial, conectando con el público y mostrando sus credenciales en el ruedo para terminar saliendo a hombros.

El novillero Pedro Luis ha demostrado tener un oficio consolidado, mostrándose muy asentado y firme durante toda la tarde. Ha entendido a la perfección a su primer novillo, un animal que pedía sitio y tiempo, y le ha regalado grandes muletazos templados y ligados.

Su momento cumbre ha llegado con el bravo quinto ejemplar de Osborne, al que le ha cortado una oreja. En esta faena, ha ligado derechazos pausados y ha cerrado su actuación con una faena sólida en las cercanías, confirmando su buen momento.

Por su parte, Iván Rejas ha logrado conectar con los tendidos desde el primer momento. Su actuación ha tenido como punto álgido el tercio de banderillas, que él mismo ha protagonizado, mostrando gran habilidad y carisma.

Frente al segundo de la tarde, sus señas de identidad han sido el mando y la ligazón. Sin embargo, la fortuna no le ha sonreído con el quinto, un novillo muy áspero ante el que poco ha podido hacer.

El nombre de Manuel Quintana se asocia a lo clásico, y así lo ha demostrado en su debut. Su recibo con el capote ha sido sublime, con verónicas templadas rematadas con una media exquisita que han levantado los aplausos del público.

El inicio de su faena, con unos doblones toreros, ha sido el preludio de una actuación de gran corte, en la que han destacado varios momentos al natural. Aunque con el sexto le ha costado más, Quintana se ha mostrado asentado y ha conseguido esbozar muletazos de buena factura.