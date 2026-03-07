Israel Guirao corta la primera oreja de la Feria de Fallas de Valencia

Israel Guirao, de la Escuela Taurina de Valencia, ha paseado una oreja en la novillada sin picadores lidiada este sábado en la Plaza de Toros de Valencia, primera cita del abono de la Feria Taurina de Fallas 2026.

El valenciano Guirao dejó un trasteo importante con el tercero de la tarde, con el que dejó patente un gran sentido del temple por ambos pitones. Cerca del trofeo quedó Daniel García, de la Escuela Yiyo, que dio una vuelta al ruedo tras petición tras lidiar al sexto y dejar naturales de mucho peso. Saludaron desde el tercio Alejandro González e Ian Bermejo con los dos primeros novillos de la tarde, tras dos faenas en las que dejaron lo mejor con la diestra. Silenciados resultaron Clovis y Hugo Masià.

suspensión en san agustín del guadalix

El Circuito de Madrid 2026 iba a dar comienzo en la tarde de hoy en la plaza de toros de San Agustín del Guadalix, pero debido a las condiciones meteorológicas y el mal estado del ruedo se ha decidido suspender la primera novillada del certamen.

El cartel estaba conformado por Rafael de la Cueva y López Ortega con novillos de Flor de Jara y El Retamar. En los próximos días se anunciará la nueva fecha en la que se celebrará la novillada.