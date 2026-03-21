Ignacio Garibay corta una oreja en su debut con picadores en Valdetorres de Jarama

La segunda novillada clasificatoria del Circuito de Madrid 2026 ha tenido lugar en la tarde de hoy, una jornada de contrastes para sus protagonistas. En este festejo, Jesús Moreno e Ignacio Garibay, que hacía su debut con picadores, han lidiado novillos de las ganaderías de Ángel Luis Peña y El Álamo. Garibay ha destacado al cortar una oreja, mientras que Moreno ha enfrentado la dificultad de la espada, llegando a escuchar los tres avisos.

Jesús Moreno recibió a su primer novillo, de Ángel Luis Peña, con verónicas en el tercio. Tras brindar a Sergio Rollón, inició una faena en los medios donde mostró firmeza, dejando los mejores momentos por el pitón izquierdo. Sin embargo, su labor se vio empañada por sus fallos con los aceros, saludando finalmente una ovación tras aviso. El novillo fue ovacionado en el arrastre.

La situación se complicó aún más en su segundo turno, con el tercer novillo de la tarde, de la ganadería de El Álamo. A pesar del buen hacer de su cuadrilla, donde se desmonteraron David Adalid y Rafi Goria en banderillas, Moreno no logró redondear la faena. Tras una estocada caída, el uso del descabello se le atascó de tal manera que escuchó los tres avisos, un duro final para su actuación.

El debutante Ignacio Garibay se enfrentó en primer lugar a un novillo de El Álamo. El mexicano lo paró con verónicas y comenzó la faena de muleta en los medios con derechazos. Su labor más destacada llegó por el pitón izquierdo, llevando al animal con repetición y por abajo. Tras cerrar con manoletinas, un pinchazo previo a la estocada le privó de un trofeo, quedando su actuación en una ovación tras aviso.

La recompensa a su esfuerzo llegó en el cierra plaza, un novillo de Ángel Luis Peña al que recibió de rodillas con una larga cambiada. Garibay basó la faena en el pitón derecho ante un animal que no terminaba de acoplarse y sacaba la cara al final de los muletazos. Con determinación, cerró de nuevo por manoletinas y, esta vez sí, una estocada entera le valió para cortar una oreja y sellar un prometedor debut.