Gonzalo Caballero, para volver a volver, en 'El Albero'

El regreso de Gonzalo Caballero centra esta semana el podcast El Albero, en un programa que mira de frente a la emoción de volver y a todo lo que implica hacerlo tras una larga travesía lejos de los ruedos. El torero madrileño reaparece este sábado en Las Rozas después de más de un año apartado por una lesión de hombro, y lo hace con el convencimiento de quien siente que aún tiene mucho que decir en el toreo.

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Caballero repasa en la entrevista su proceso de recuperación, tanto físico como mental, marcado por la exigencia de una lesión que le obligó a parar y a recomponerse desde dentro. En ese camino, reconoce la importancia de desconectar —como en su viaje a Arabia Saudí— para reencontrarse consigo mismo y con el sentido de su carrera.

El torero también mira al pasado y al futuro en un mismo gesto: el recuerdo de su padre, clave en su motivación diaria, y la promesa íntima de triunfar en Las Ventas, plaza que sigue marcando su horizonte. En ese camino, su nombre vuelve a aparecer en los carteles de la próxima Feria de San Isidro, donde afronta un regreso cargado de simbolismo y responsabilidad.

Isaac Fonseca: crédito, evolución y una nueva oportunidad

El programa también conversa con Isaac Fonseca, que este Domingo de Ramos regresa a Las Ventas para enfrentarse a la exigente corrida de Dolores Aguirre. El diestro mexicano analiza su situación tras un año en el que no toreó en España, a pesar del impacto que dejó en la pasada Feria de San Isidro tras cortar una oreja al toro “Brigadier” de Pedraza de Yeltes.

Plaza de toros de Albacete Isaac Fonseca, en El Albero

Fonseca reivindica su sitio y explica el proceso de evolución artística en el que está inmerso, con la mirada puesta en una temporada en la que mantiene un importante respaldo en plazas francesas. Además, confirma su regreso a Madrid en el mes de mayo, donde volverá a anunciarse con la corrida de Pedraza, en un nuevo examen en el escenario que marca su carrera.

Sepúlveda recupera la esencia del encierro por el campo

En La Historia de El Albero, el foco se traslada hasta Segovia para conocer la labor de la nueva Asociación El Encierro de Sepúlveda, que ha recuperado el recorrido tradicional del encierro por el campo en esta localidad. Una iniciativa que conecta con las raíces más auténticas de la tauromaquia popular y que pone en valor la conservación de este tipo de festejos en su formato original.

Imagen de un tramo del recorrido del histórico encierro de Sepúlveda

EL PALCO DE VALENCIA, A DEBATE

El tiempo de tertulia reúne a Sixto Naranjo, Paula Herrero, Pablo Rivas y Juan García Tejedor (COPE Valladolid) para analizar la polémica vivida en la Feria de Fallas de Valencia, marcada por decisiones del palco en la concesión de trofeos.

El debate gira en torno a una cuestión de fondo que trasciende lo puntual: ¿debe aplicarse el reglamento con rigidez o con cierta flexibilidad aplicando el sentido común? ¿Es preferible un palco con perfil técnico, cercano al cumplimiento estricto de la norma, o uno con sensibilidad de aficionado? Un intercambio de opiniones que vuelve a poner sobre la mesa el eterno equilibrio entre reglamento y criterio en la presidencia de los festejos.