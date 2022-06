Gómez del Pilar, oreja y sangre de ley con una encastada corrida de Escolar

Después de la fiesta del árbol vivida ayer, hoy salió lo que sí debe ser el toro de Madrid. Una corrida de un trapío compensado. Con su seriedad por delante y sus buenas hechuras. José Escolar lidió una más que interesante corrida porque además del continente, el contenido estuvo marcado por la casta y la exigencia. El dicho que nadie se aburrió se cumplió de veras.

Y ante esta corrida, un torero que vino a Madrid este martes a reivindicarse, a aprovechar de verdad la única oportunidad que tenía en este San Isidro. Gómez del Pilar, que sabe torear y cuajar toros de este encaste, paseó una de las orejas de mayor peso de esta feria.

Y todo se pudo truncar de inicio. Noé se fue a portagayola y por poco no sale herido. Tremendo el frenazo del toro al llegar a la segunda raya y cómo se fue directo al pecho del torero. También se le vino por dentro cuando le intentaba parar con el capote. Una prenda en esos primeros compases de la lidia. Pareció que le bajaron los humos con su triple paso por el caballo. Mas no fue así. El de Escolar siguió moviéndose mucho, con gran emoción. El madrileño se la jugó a carta cabal. Hubo muletazos sueltos de mucho mérito por lo que había que tragar. El toro nunca venía entregado, siempre midiendo. Se puso al natural, de uno en uno a pies juntos. Ahí llegaron tres naturales sentidos y hondos. Pero al cuarto el astado no perdonó y se le vino directo al cuerpo. Voló Gómez del Pilar como un muñeco de trapo, saliendo del trance en KO técnico. Se recompuso entre el reconocimiento de los tendidos antes de atacar con la espada y enterrar el acero en su totalidad. Tanto se volcó que el acero cayó contrario. La oreja de ley tuvo su peso y emotividad.

La apuesta se mantuvo en el sexto y Noé volvió a la puerta de chiqueros para recibir al sexto. Esta vez salió cruz. Tras desequilibrarle, en el suelo el cárdeno fue certero y se presintió la cornada en el gluteo. Tuvo que ser llevado en volandas hasta la enfermería, se confirmó la herida. Sangre también de ley para un torero que merece una nueva oportunidad en esta temporada venteña sea quien sea la próxima empresa gestora. El toro, complicado y peligroso y al que banderilleó de forma magistral Ángel Otero, se quedó en manos de Octavio Chacón, que se lo quitó de enmedio como pudo.





Quiso lucir Chacón al toro que abría el festejo. Serio por delante, pero con cuello y humillado en todo momento. Se arrancó con alegría al jaco y empujó con bríos el de Escolar. El gaditano, que había dejado dos delantales con majeza y una media muy acaderada, se mostró templado en todo momento. Cambió de pitón en cada tanda para evitar que el toro aprendiese más de la cuenta. Algunos naturales tuvieron cadencia y largo trazo. Muy centrado Octavio en todo momento con un toro que se dejó en el último tercio, aunque le faltó romper un punto más. Eso sí, con la espada no estuvo fino y con el descabello pegó un petardito.

Con el soso cuarto, el Prado del Rey se justificó sin más. Pasaba el toro, pero decía poco. Como tampoco dijo mucho la actuación del torero. Se volvió a atascar con la espada y el descabello.

Se ovacionó el serio trapío del segundo de Escolar, un toro encastado y exigente que no regaló sus embestidas y que tuvo emoción en sus viajes. La labor de Alberto Lamelas tuvo su mérito por la sinceridad de su esfuerzo, pero todo quedó demasiado movido. Solo una tanda postrera por el pitón derecho tuvo mando y quietud. La ovación final la compartieron tanto toro como torero.

También se ovacionó al quinto, un toro que empujó en bravo en el caballo y humilló siempre que tomó los engaños. Lamelas estuvo con demasiadas dudas ante él, y con toros así y en esta plaza, se ven las costuras. Para más inri, pasó un calvario con el descabello y a punto estuvieron de sonar los tres avisos. La ovación merecida se la llevó el de Escolar camino del desolladero.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, martes 31 de mayo de 2022. 24ª de Feria. Dos tercios de plaza (14.322 espectadores según la empresa)

Toros de José Escolar, bien presentados; Manejable el primero; un segundo encastado y exigente; encastado y con transmisión el tercero; soso el cuarto; bravo en el caballo y humillador en la muleta el quinto; peligroso el sexto.

Octavio Chacón, silencio tras dos avisos, silencio y silencio en el que mató por Gómez del Pilar.

Alberto Lamelas, saludos y pitos tras dos avisos

Gómez del Pilar, oreja y herido.

Parte médico de Gómez del Pilar : "Herida en la región glútea izquierda con una trayectoria de 20 centímetros hacia adelante y hacia abajo que provoca destrozos en músculos glúteo mayor e isquiotibiales y bordea la cara interna del fémur, contusionando el nervio ciático y la arteria femoral. Pronóstico grave".