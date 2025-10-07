Gómez, Castrejón y Garibay, tres novilleros en la búsqueda del 'Camino hacia Las Ventas'

El ruedo de Las Ventas ha sido esta mañana el escenario de la presentación oficial de la gran final del Certamen de novilladas sin picadores ‘Camino hacia Las Ventas’, que tendrá lugar el próximo jueves 9 de octubre a las 18:00h. Los tres finalistas —Pedro Gómez (Escuela de Galapagar) y Samuel Castrejón e Ignacio Garibay (Escuela Yiyo)— afrontan con ilusión la cita en la primera plaza del mundo, donde se lidiarán erales de Ángel Luis Peña.

El acto ha contado con la presencia de Fernando Robleño, padrino de esta edición y director de la Escuela Yiyo, quien expresó su satisfacción: “Qué suerte la mía de formar parte de este día tan importante y ser el padrino de la gran final. Como director de la Yiyo, me siento enormemente feliz de que dos de nuestros alumnos lleguen hasta aquí”. Robleño quiso además tener un gesto con los tres jóvenes, entregándoles una muleta a cada uno.

🏆Así hemos vivido esta mañana la presentación oficial en #LasVentas de la Gran Final del Certamen ‘𝑪𝒂𝒎𝒊𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒄𝒊𝒂 𝑳𝒂𝒔 𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔’ que viviremos este 𝐣𝐮𝐞𝐯𝐞𝐬 𝟗 𝐨𝐜𝐭𝐮𝐛𝐫𝐞 a las 18h. ¡Dentro vídeo! pic.twitter.com/zLZCE5iP0a — Plaza de Las Ventas (@LasVentas) October 7, 2025

También intervino Víctor Zabala de la Serna, gerente de Plaza 1 y principal impulsor del certamen, que subrayó la consolidación del proyecto en sus trece ediciones: “Es una inmensa satisfacción haber llegado hasta aquí con un certamen que quizá sea el de más prestigio de todos, porque la finalidad es hacer el paseíllo en Las Ventas. Puede que estemos ante la edición más completa y con los tres finalistas más competitivos”.

El cierre del acto corrió a cargo de Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, que agradeció la labor de escuelas, ayuntamientos y jurado, destacando la importancia de estas novilladas: “Son un relevo generacional. Gracias al impulso de Zabala hace ya 13 años, hoy estos tres jóvenes podrán hacer el paseíllo en Madrid”.