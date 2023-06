Como prólogo al III Certamen de Tentaderos “Utrera Cuna del Toro Bravo” celebrados durante el pasado fin de semana en el coso utrerano, la Asociación Cultural Taurina “Curro Guillén”, organizadora del concurso y con la colaboración del ayuntamiento de la ciudad origen de las castas fundacionales del toro bravo, ha rendido homenaje a la familia Guardiola, herederos de la ganadería de Salvador Guardiola Fantoni, por su aportación a la cría del toro bravo en España, “La bravura desplegada por las reses que pastan en la mítica finca utrerana El Toruño han otorgado a tan distinguida saga familiar un lugar de prestigio entre los ganaderos españoles”, reza el texto del azulejo instalado.

En el patio de cuadrillas de la plaza de toros, con la presencia de Ignacio Aguilar y Francisco Arjona, nuevos delegados en el estrenado Gobierno Municipal, numerosos miembros de la familia homenajeada y publico en general, se celebró un sencillo acto conducido por el periodista taurino de COPE Utrera, Manuel Viera, quien ensalzó los méritos ganaderos de Guardiola, para desgranar después los datos históricos de la ganadería y sus diferentes hierros el escritor utrerano Antonio Araujo. Finalizó el acto con el descubrimiento del azulejo conmemorativo y las palabras del que será delegado de Festejos y Fiesta Mayores, Francisco Arjona, que apostó por potenciar la cultura del toro en Utrera y seguir poniendo en valor las raíces de “esta ciudad ganadera y taurina por excelencia, apoyando de manera incondicional una Fiesta que es nuestra”.

Tras la celebración de las dos primeras sesiones de tentaderos en las que se lidiaron reses de las ganaderías de Guadaira y Herederos de Salvador Guardiola por alumnos pertenecientes a las escuelas taurinas de Sevilla, Écija, Camas, Sanlúcar de Barrameda, Málaga, La Algaba, Sevilla-Amate y Utrera, disputaron la final con reses de Diego Curiel los alumnos Armando Rojo, E.T. Sevilla; Antonio Fernández, E.T. Málaga; Pablo Fernández, ET Atarfe y David Ramírez, E.T “Curro Guillén” de Utrera, resultando triunfador este último perteneciente a la Escuela Taurina “Curro Guillén”; segundo clasificado Armando Rojo, tercero Pablo Fernández y cuarto Antonio Fernández.