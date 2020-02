La FTL pide una reunión con Marlaska tras un nuevo caso de acoso a la Tauromaquia

En nuevo episodio de acoso selectivo del movimiento animalista obliga al director de un colegio a retirar de su página de Facebook una serie de fotos de la actividad taurina que habían organizado. Desde el colegio señalan que “han preferido evitar problemas ante la campaña de acoso que estábamos sufriendo”.

La Fundación del Toro de Lidia se ha puesto en contacto con el colegio para estudiar las posibles acciones legales de defensa que se puedan entablar.

Según expresa Victorino Martín, presidente de la Fundación del Toro de Lidia, “estas acciones tienen más importancia de lo que parece, son tácticas aplicadas por los movimientos animalistas en Estados Unidos y que trasladan ahora aquí, buscan objetivos selectivos a los que atacar, que sirvan para lanzar una señal a otros, para amedrentar. No lo podemos consentir, no solo la tauromaquia está en juego, es la propia libertad lo que está en cuestión, no podemos tolerar que un pequeño grupo organizado imponga su voluntad por encima del resto”.

Ante esta nueva situación de acoso al mundo del toro, Chapu Apaolaza, portavoz de la FTL, ha querido incidir: “Mucho se está hablando sobre el pin parental estas semanas. En este caso, ni pin parental, ni AMPA, ni profesores; el acceso a la información taurina se prohíbe desde grupos minoritarios y organizados en redes sociales”. E incide el portavoz: “en la época de más acceso a la información, donde todos podríamos conocer para elegir, emergen estos colectivos que acuden al acoso para impedir el conocimiento sobre lo que no les gusta y quieren prohibir. ¿Quién debe decidir entonces sobre qué deben conocer nuestros hijos? ¿Qué miedo hay a que tengan acceso a nuestra cultura? ¿Qué la entiendan, valoren y, aunque no les guste, no pretendan prohibirla?”.

En este sentido, ha ampliado Victorino Martín, “por todos es conocido la campaña de imagen y de aislamiento que existe contra la tauromaquia. Y una de las estrategias, como vemos en este colegio de Algeciras, es acosar públicamente para que no compense realizar estas actividades, o que otros se replanteen hacer lo mismo. Y no es un caso aislado, ¿qué ha ocurrido cuando un famoso ha publicado una foto en los toros?, por poner otro ejemplo”.

La Fundación del Toro de Lidia ha recopilado algunos de los mensajes recibidos por el mundo taurino en los últimos tiempos para denunciar la situación de acoso organizado que sufre el sector, que se siente en este sentido desamparado. https://fundaciontorodelidia.org/no-hay-derecho/

Victorino Martín declara que “invito a todo el mundo a ver el resumen de algunos de los mensajes que a diario recibimos y que juzguen si parece algo razonable. Sinceramente, no hay derecho a sufrir ese permanente acoso, y nos sentimos desamparados por las instituciones públicas. Hemos solicitado una reunión con el Ministro del Interior para ver cómo podemos hacer frente al acoso sistemático”.

Señala Victorino Martín que “lo sorprendente es que este acoso brutal y sin comparación en otros sectores proviene de personas que aparentan liderar una ideología de la empatía y la superioridad moral. Un simple vistazo a los cientos de miles de mensajes de acoso revela la auténtica verdad, se trata de un movimiento totalitario de imposición ideológica, por las buenas o por las malas, no podemos permitir este tipo de movimientos en nuestra sociedad, el animalismo es un movimiento destructor”.