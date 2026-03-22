Más frío que casta de Cuadri en el desangelado inicio de temporada en Las Ventas

Ni la disposición, ni la experiencia, ni la firmeza de la terna bastaron para levantar una tarde marcada por la falta de casta y entrega de la aparatosa corrida de Celestino Cuadri, encargada de abrir la temporada 2026 en la plaza de Las Ventas.

El ejemplar de mayor volumen del envío, un serio toro de 668 kilos, sembró el desconcierto en el recibo a portagayola de Pepe Moral, que tuvo que resolver una papeleta comprometida de salida. Sin embargo, aquel inicio no tuvo continuidad. El animal, pronto venido a menos, se fue apagando tras unos doblones iniciales con los que el sevillano trató de construir una faena larga, sostenida más en la técnica que en las opciones reales de lucimiento.

El cuarto, cinqueño, permitió al menos un saludo valiente a la verónica por parte de Moral, que se mostró decidido de capa. Pero el toro, resentido y sin empuje, terminó refugiándose en una embestida defensiva, a base de cabezazos, sin aceptar el engaño con claridad.

También Damián Castaño vivió un momento de máxima tensión cuando el primero de su lote lo volteó con violencia, buscándole después en el suelo sin llegar a prenderlo. Fue la reacción incierta de un toro a la defensiva, con el que el salmantino, muy firme, logró arrancar muletazos de mérito, tanto al natural como por el pitón derecho, siempre al límite y obligando al animal más allá de su condición. El fallo con los aceros enfrió una labor que fue reconocida con la única ovación de la tarde.

El quinto, pese a dejar algún lance suelto de interés con el capote, terminó por pararse sin remedio, diluyendo cualquier posibilidad.

Gómez del Pilar, por su parte, tuvo que tirar de recursos frente a un tercero que nunca se entregó, siempre pendiente del torero y sin encadenar dos embestidas seguidas. El madrileño trató de buscarle las vueltas cambiándole los terrenos, pero sin resultado.

En el sexto, tras un laborioso paso por varas, tampoco terminó de confiarse ante un toro incierto y de comportamiento áspero, al que eso sí, despachó con prontitud.