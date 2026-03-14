Figuras, a pie y a caballo, para el festejo mixto de Valdetorres de Jarama

El periodista José Ribagorda y el matador de toros Fernando Adrián han sido los protagonistas del acto de presentación de la corrida de toros que celebrará la localidad madrileña de Valdetorres de Jarama el próximo sábado 25 de abril. En el evento, el Ayuntamiento, dirigido por el alcalde José María De Diego, y el gerente Rafael Ayuso, han dado a conocer un cartel que reúne entidad y variedad.

Un cartel de figuras y variedad

El festejo contará con la presencia de la rejoneadora Lea Vicens y de los diestros Sebastián Castella y Fernando Adrián. Se lidiarán toros de Zacarías Moreno para la lidia a pie y de Soto de la Fuente para el toreo a caballo, en una jornada que sirve para levantar el telón de una fecha ya consolidada cada primavera en la Comunidad de Madrid.

Foco de calidad para los aficionados

Tanto el alcalde como el gerente Rafael Ayuso han coincidido en señalar la importancia del cartel, la variedad de conceptos y el prestigio que Valdetorres de Jarama va adquiriendo como foco de calidad para los aficionados. En esta línea, José Ribagorda también ha destacado la categoría de la terna y el crédito de los tres actuantes como figuras del toreo.

Las ganaderías, de máximo prestigio, ha sido otro de los puntales de un acto de presentación que ha contado con un gran respaldo de aficionados, lo que subraya el interés generado por la combinación.