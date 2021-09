La falta de oficio lastra las esperanzas de una terna local

Si la reducción de festejos ha sido drástica en cuanto a los festejos mayores, en los números referidos a las novilladas con picadores el asunto tiene tintes dramáticos. Y claro, si se torea poco y se comparece en una plaza como Albacete, con una novillada de Montealto que hoy estuvo bien presentada y que encima pide manos más experimentadas que extraigan todo lo

bueno que llevan dentro, pues todo se vuelve una tarea muy difícil de lograr, casi hercúlea. Molina cortó una oreja en clave local, perdiendo otra por el mal uso de la espada; Moreno evidenció unas carencias lógicas por su falta de rodaje mientras que Peñaranda no pasó de correcto. Los novillos, con muchas opciones, no fueron aprovechados, en definitiva.

Sobre el desarrollo del festejo, tras recibir la terna de novilleros el cálido aplauso de la plaza, salió Meteorito-31 en primer lugar que fue recibido de rodillas desde los medios por parte de Molina que abrochó con un quite capotero variado y bien rematado. El novillo pasó por el peto y José Fernando volvió a convencer con el quite. Tras dolerse en banderillas, Molina vio cómo le tocaba el novillo en los finales de las dos primeras series a derechas, sumando más series cortas y enganchadas. Hubo más limpieza de trazo al natural pero faltó cruce y mando. Otra serie a derechas con enganchones para volver a la zurda regresando a la ligazón y terminando a pies juntos por alto con más toreo accesorio que fundamental. Un novillo con mucho que torear con el que Molina no terminó de acoplarse. Dejó un pinchazo y estocada trasera y golpe de descabello, cortando una oreja de esas de las que llevamos viendo durante toda esta feria.

Su segundo novillo, Rancherito-54, en el cuarto capítulo pasó por el recibo capotero de Molina para estar a punto de levantar y derribar al piquero en una vara donde empujó con un pitón sin humillar. No dio facilidades a los banderilleros ya que levantaba la cara al notar el arpón. El albaceteño planteó una faena que se vio marcada por un viaje que se iba acortando por ambos pitones y que finalizaba con el novillo mirando al cielo al término de las series. Hubo decisión por parte de Molina pero no tuvo una papeleta fácil entre coladas, toques, muchos enganchones, desarme, falta de mando y sin terminar de domeñar una condición que se complicaba según transcurrían los minutos de la faena. Mató de estocada trasera que hizo guardia y un descabello. Hubo minoritaria petición que el presidente Coy no atendió, presumiblemente, por la defectuosa estocada que hizo guardia.

Veraniego-29 como segundo dio el susto a Moreno en el recibo a porta gayola tras una acelerada salida de chiqueros donde casi arrolló al novillero. Estuvo cerca de cumplir en un trasero puyazo para pasar por el voluntarioso capote de Jesús y moverse doliéndose en banderillas. Moreno, pese a lo poco toreado, planteó una faena meritoria, con algunos toques y pases menos limpios pero siempre dispuesto y proponiendo en una faena de suerte dispar pero bajo un aguacero con todo lo que ello lleva aparejado. El final de faena fue más amontonado, todo hay que decirlo. Mató de estocada atravesada, tardando el novillo en caer, precisando siete golpes de descabello. Una pena el mal uso de los aceros.

Cantor-20 como quinto entró con ímpetu al caballo en un puyazo bien ejecutado aunque la pelea hizo pronto aguas. Se dolió en banderillas y Moreno anduvo en un planteamiento sin asentarse demasiado ni terminar de cogerle el ritmo a un novillo con poder y que tenía mucho por torear. Jesús lo intentó pero su escaso rodaje fue una montaña demasiado elevada para poder escalarla llevando en la mochila un utrero que requería bastante más pericia. Mató de estocada tendida con desarme, cuatro descabellos y tres golpes del puntillero.

Bravo-50 en tercer lugar también fue recibido a portagayola por Peñaranda para después lancearlo a la verónica con buen aire en el tercio del cuatro. Entró con la cara alta en el primer puyazo para empujar casi en los pechos del caballo del caballo con un único pitón y dejarse pegar. Tras el quite bien dispuesto aunque irregularmente ejecutado de Molina, se dolió en los palos con una embestida informal y casi rebrincada. Alejandro planteó una faena de cercanías en un trasteo de altibajos por ambos pitones donde faltó comunión entre novillo y novillero, viéndose algunos enganchones con otros medios pases. Faltó más casta y entrega por parte del Montealto y más rodaje por parte de Peñaranda, siendo esta última ausencia lógica y entendible. Dejó una estocada caída y delantera, precisando un golpe del puntillero

Y como sexto salió Cerillero-41 que fue picado trasero y empujó sin fuerza ni fe en la montura. Destacó en la brega Javier Perea. Peñaranda citó de lejos y el novillo metía la cara con transmisión, aprovechando el conquense la inercia del viaje para luego cambiar a la zurda y adolecer de cruce y mando y tener más duración la serie, siendo idéntico el corte en la derecha, diluyéndose todo en un mar de trasteo accesorio donde nunca despegó la faena. Se volcó y dejó una estocada contraria.

FICHA DEL FESTEJO

Albacete, lunes 13 de septiembre de 2021. 6ª de Feria. Un tercio de entrada sobre el aforo permitido.

Novillos de Montealto, bien presentados y de buen juego. Primero, con opciones, especialmente por el pitón izquierdo. Segundo, también con opciones aunque se fue yendo a menos. Tercero, con movilidad sin clase que se apagó pronto. Cuarto, encastado que se fue complicando. Quinto, con opciones por ambos pitones. Sexto, otro más con interés aunque terminó a menos.

José Fernando Molina, oreja y vuelta al ruedo tras aviso.

Jesús Moreno, ovación tras aviso y ovación tras aviso.

Alejandro Peñaranda, ovación tras leve petición y vuelta al ruedo tras aviso.