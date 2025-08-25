Fallece Julio Presumido, el mítico mayoral de la ganadería de Victorino Martín

El mundo del toro despierta este lunes con la triste noticia del fallecimiento de Julio Presumido, quien fue mayoral de la ganadería de Victorino Martín desde 1976 hasta su jubilación en 2001, siendo una figura irrepetible y pilar fundamental en los años de gloria del mítico hierro de la “A coronada”.

Julio Presumido se incorporó a la ganadería de Victorino Martín en julio de 1976, tras lo cual su nombre quedó para siempre ligado a los toros que crió el ganadero madrileño en tierras de Galapagar primero y de Cáceres más tarde.

Desde su llegada y durante más de dos décadas, Presumido fue maestro, guía y custodio del buen hacer en la ganadería, participando del auge y los grandes éxitos de la casa, como aquel histórico año 1982 en el que Victorino Martín alcanzó la cima de la Tauromaquia. Su carácter y profundo conocimiento del toro bravo lo hicieron legendario entre compañeros y aficionados.

El comunicado oficial de la ganadería recoge el sentir de toda la familia de Victorino y su afición: “Hoy amanecemos con la triste noticia del fallecimiento de Julio Presumido, quien fue nuestro mayoral y persona muy querida para nosotros. Nuestro más sentido pésame a la familia y amigos. El coso eterno se viste de gala para recibirte y grandes amigos y tu esposa te estarán esperando con mucho cariño. ¡Buen viaje amigo! D.E.P.”. La familia Victorino transmite así el amor y respeto de toda la comunidad taurina ante la pérdida de uno de los referentes del campo bravo.