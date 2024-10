Emilio de Justo recoge en Zaragoza el premio al triunfador de la Feria del Pilar 2023

Zaragoza ha entregado el premio 'Triunfador' de la pasada Feria del Pilar al torero cacereño Emilio de Justo. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha sido la encargada de entregar este galardón con la imagen de la Virgen del Pilar en madera a esta figura del toro que estará presente en el cartel del sábado junto a Enrique Ponce y Jorge Isiegas.

El Salón de Recepciones ha sido el escenario de esta entrega ante más de medio centenar de personalidades y aficionados del mundo taurino, así como de periodistas especializados, encabezados por el presidente de la Asociación de Informadores Taurinos de Aragón, Javier Valero. De hecho, para él han sido las primeras palabras, ya que pidió el pasado año que los festejos taurinos aparecieran en los programas de las fiestas. "Entré al trapo de esta necesidad y recogí el guante. No dudé un segundo en que había que echar un capote a esta tradición, a esta cultura tan propia, e introducir los festejos taurinos en este programa que no hay zaragozano ni turista que no tenga un ejemplar", ha señalado Natalia Chueca.

La alcaldesa ha afirmado que Zaragoza es una ciudad moderna, una Ciudad de la Europa del siglo XXI, que no vive de espaldas a sus costumbres, a su historia presente y pasada. Por ello, ha insistido en la importancia de los valores de la libertad y del respeto. "Se lo merecen las 10.300 personas que llenan nuestro Coso de la Misericordia en cada festejo; se lo merecen los ganaderos que crían sus reses, y nuestros jóvenes que tienen el sueño de ser torero", ha aseverado al mismo tiempo que ha añadido que también lo merecen "nuestros barrios que han podido recuperar la posibilidad de celebrar vaquillas, toro ensogado o embolado".

Sobre el premiado, Emilio de Justo, la regidora Natalia Chueca ha resaltado su figura pues "ocupa el escalafón taurino, a base de arrimarse una barbaridad y luchar contra todo tipo de encastes para conseguir lo que ha logrado con el riesgo del tributo que ha tenido que pagar con una serie de percances de suma gravedad, basando su toreo en un poder unido a una técnica para poder desarrollar ese sentido tan clásico que tiene de la lidia y ser dominador de los tercios que él domina con suma maestría".