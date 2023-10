Emilio de Justo y Luis de la Fuente abren los 'Mano a mano' de Cajasol

El Ciclo 'Los Mano a mano' de la Fundación Cajasol vuelve después del verano y llega a su edición número 69 con un encuentro de alto nivel que tendrá como protagonistas al torero Emilio de Justo y al entrenador de la Selección Nacional de Fútbol Luis de la Fuentey que se celebrará elmiércoles25 de octubre a las 20.00 horas en el Teatro de la Fundación Cajasol.

De este modo, esta nueva edición, que presentará el periodista José Enrique Moreno, unirá toros y fútbol en un encuentro que se promete de lo más interesante. El deporte y la tauromaquia se darán la mano gracias a dos figuras de primera fila en cada una de estas disciplinas a los que además une una gran amistad.

Emilio de Justoha sido uno de los toreros claves esta temporada, con triunfos en plazas de primer nivel incluidas las de Madrid y Sevilla. Tras superar una terrible lesión de columna, el torero ha demostrado de principio a fin que ocupa un merecido lugar en la élite de la tauromaquia.

Luis de la Fuentees el actual seleccionador nacional de fútbol, puesto al que ha accedido gracias a su buen trabajo y sus éxitos al frente de la Selección sub 19 y sub 21, con la que consiguió ganar la Eurocopa de 2021. Con la sub 23 logró la plata en las Olimpiadas de Tokio. Desde diciembre de 2022 está al frente de la absoluta, con la que ha ganado recientemente la Nations League. Como futbolista jugó en el Athletic Club de Bilbao y el Sevilla FC, entre otros.