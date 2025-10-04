Emilio de Justo corta su temporada tras confirmarse la fractura de dos costillas

Momento de la voltereta sufrida por Emilio de Justo en el primer toro de su lote

El matador de toros Emilio de Justo tendrá que dar por concluida su temporada en Europa tras la grave paliza sufrida este viernes en la plaza de toros de Las Ventas. Las pruebas médicas a las que ha sido sometido en las últimas horas han confirmado fracturas en la sexta y séptima costilla izquierda –una de ellas con desplazamiento– y fisuras en la octava y novena.

Por recomendación facultativa, el extremeño no podrá cumplir con los compromisos que aún tenía en el mes de octubre. Iniciará ahora un proceso de rehabilitación con la mirada puesta en su inminente temporada americana, que arrancará el próximo 1 de noviembre en Tlaxcala (México).

A la temporada española de Emilio de Justo todavía le quedaban por cumplir los compromisos contraídos en Zafra este domingo 5, Jaén el domingo 12 de octubre y Arenas de San Pedro el sábado 18 de octubre.

La cogida se produjo en el primer toro del festejo de ayer en Madrid. Tras pasar por la enfermería, el diestro decidió regresar al ruedo y completar la tarde, abriendo por quinta vez en su carrera la Puerta Grande de Las Ventas. Una actuación que quedará como cierre forzado de su campaña europea.