La emblemática finca elegida por Borja Jiménez para presentar su encerrona en Madrid

La plaza de toros de Las Ventas acogerá el próximo 7 de junio la corrida “In Memoriam”, un homenaje a Ignacio Sánchez Mejías 92 años después de su fallecimiento. El diestro Borja Jiménez se ha comprometido a enfrentarse en solitario a seis toros de las ganaderías de Victoriano del Río-Toros de Cortés y Domingo Hernández, en un festejo que celebra tanto su trayectoria taurina como su legado cultural.

Un escenario con historia

La presentación oficial del evento tendrá lugar el 12 de febrero a las 20:15 horas en la histórica finca de Sánchez Mejías en Pino Montano, que fue residencia de la familia. La propiedad, que primero perteneció a Rafael El Gallo y después a su hermano José, fue finalmente el hogar del torero sevillano. Al acto acudirán Rafael García Garrido, director general de Plaza 1, y los ganaderos de las reses.

Sánchez Mejías: torero, mecenas y referente cultural

Nacido en Sevilla en 1891, Ignacio Sánchez Mejías fue una figura polifacética: torero, dramaturgo, escritor, presidente del Real Betis Balompié y mecenas de las artes. Su finca ha sido un centro de intensa vida social y cultural, acogiendo tertulias y veladas flamencas con miembros de la Generación del 27 como Federico García Lorca, Rafael Alberti y Jorge Guillén.

Borja Jiménez e Ignacio Sánchez Mejías

Su impulso ha sido clave para el homenaje a Luis de Góngora en el Ateneo de Sevilla en 1927, acto considerado fundacional de la Generación del 27. Este hecho demuestra su capacidad única para unir la cultura y el toro, convirtiendo su hogar en un espacio de estímulo creativo para los poetas vanguardistas sevillanos de la época.

El llanto de Lorca y un legado inmortal

Su trágica muerte en agosto de 1934, tras una cogida en la plaza de Manzanares, inspiró a Federico García Lorca a escribir su célebre poema “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”, una de las elegías más hermosas de la lengua castellana. Desde entonces, su figura ha permanecido viva en la historia, simbolizando para siempre la unión entre el mundo literario y el taurino.

En el contexto actual, la corrida “In Memoriam 2025” adquiere un valor añadido, consolidándose no solo como un espectáculo taurino, sino como un reconocimiento histórico y literario. Con esta gesta, Borja Jiménez llevará a cabo un homenaje que, en palabras de la organización, "Madrid y Las Ventas deben a uno de sus más ilustres hijos", un torero que convirtió su vida en un ejemplo de pasión y cultura.